11 fallecimientos

Cifra del día11 fallecimientosPor: Proceso Digital20 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesHonduras: se seca pozo que abasteció de agua a comunidad El Banquito durante 50 años Al DíaNuevo fiscal general de Guatemala destituye al fiscal anticorrupción sancionado por EEUU PodcastDarwin Ponce reflexiona sobre la crisis económica y la seguridad alimentaria NacionalesEn el juicio a Maduro se sabrá quienes son los políticos que negociaron con los narcos: JOH a la BBC CalienteDictan prisión preventiva a la hermana del líder del Cartel del Diablo