                                                COMUNICADO

Ante la información difundida por autoridades sanitarias en El Salvador sobre un lote específico de productos de Leche SULA, informa a nuestros consumidores, medios de comunicación y público en general en Honduras y El Salvador lo siguiente:

En línea con nuestro compromiso con la calidad e inocuidad, confirmamos que se identificó un reclamo puntual de algunas unidades de Leche Sula que presentaron cambios en su calidad debido a condiciones inadecuadas de almacenamiento fuera de nuestras plantas de producción.

Queremos ser claros: de acuerdo con nuestras evaluaciones técnicas, no existe evidencia de contaminación microbiológica ni fallas en nuestros procesos de producción o empaque de origen. El cambio encontrado fue causado por factores externos, ocurridos después de que el producto salió de nuestras plantas. Asimismo, los productos comercializados en Honduras no representan ningún riesgo para la salud de los consumidores.

Como medida preventiva y responsable, Lacthosa desde el pasado 5 de marzo 2026 realizó RETIRO VOLUNTARIO del lote involucrado en el mercado salvadoreño y compartió evidencia de la trazabilidad del lote a las autoridades sanitarias de El Salvador, asimismo se procedió a reforzar los controles a lo largo de la cadena de distribución, en coordinación con los acores correspondientes, para evitar que situaciones como esta se repitan.

Observamos que cierta información que ha circulado en algunas redes sociales no reflejan completamente el contexto real de la situación, lamentamos lo ocurrido y nuestra prioridad siempre es la salud de nuestros consumidores.

Entendemos la preocupación que este tipo de noticias puede generar y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con los más altos estándares de calidad e inocuidad cuidando siempre lo más importante: la salud y la confianza de las familias que nos eligen cada día.