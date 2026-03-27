Se disparan los precios de los mariscos en la capital en antesala de Semana Santa

Tegucigalpa – Los mercados de la capital registran un fuerte incremento en los precios de los mariscos, justo cuando las familias hondureñas se preparan para la tradicional temporada de Semana Santa.

Esta es una época en la que el consumo de estos productos alcanza su punto máximo. Comerciantes de las principales plazas de venta informan que la combinación de escasez de producto y el aumento en la demanda ha provocado alzas que alcanzan hasta los 30 lempiras por libra en algunos cortes.

Los aumentos

Las variaciones de precios que están enfrentando los consumidores capitalinos se dan en diferentes productos para el caso la tilapia fresca pasó de costar 50 a 60 lempiras por libra, lo que representa un incremento de 10 lempiras.

La corvina, el robalo y el pargo, que antes se comercializaban a 70 lempiras por libra, ahora alcanzan los 90 lempiras, un aumento de 20 lempiras por libra.

Y el producto más requerido de la temporada para la tradicional sopa de tortas, el pescado seco, la cecina subió de 170 a 200 lempiras por libra.

Mientras que productos como el jurel, la macarela y la fiebre seca se cotizan alrededor de los 100 lempiras.

Esto se da en el marco que algunos monitoreos como el del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la UNAH, reportan en el primer trimestre del 2026 un incremento de un 8% en la canasta básica de alimentos. LB