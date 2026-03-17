Condiciones secas por la mañana y lluvias dispersas por la tarde en la mayor parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO) informó que este día iniciará con condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional; sin embargo, para horas de la tarde se prevé un cambio en el clima debido a la influencia de una vaguada prefrontal.

De acuerdo con el pronosticador Luis Fonseca, este fenómeno favorecerá el ingreso de humedad tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, generando lluvias y chubascos débiles y dispersos en la mayoría del país.

No obstante, se espera mayor intensidad de las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, especialmente en regiones del centro y occidente.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

COPECO también detalló que Honduras se encuentra bajo la fase de cuarto menguante de la luna.

Asimismo, la salida del sol se registró a las 5:56 de la mañana y la puesta será a las 5:58 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, se reportan los siguientes rangos por departamento: Atlántida (28°C/28°C), Choluteca (36°C/24°C), Colón (28°C/22°C), Comayagua (30°C/19°C), Copán (28°C/18°C), Cortés (30°C/22°C), El Paraíso (28°C/16°C), Francisco Morazán (28°C/16°C), Gracias a Dios (30°C/24°C), Intibucá (22°C/14°C), Islas de la Bahía (29°C/26°C), La Paz (30°C/18°C), Lempira (26°C/18°C), Ocotepeque (26°C/18°C), Olancho (30°C/19°C), Santa Bárbara (30°C/20°C), Valle (34°C/24°C) y Yoro (28°C/18°C).

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche, especialmente en zonas vulnerables.LB