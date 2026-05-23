104 feminicidios

Cifra del día104 feminicidiosPor: Proceso Digital22 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesHonduras y Japón conmemoran el 50 aniversario del envío de voluntarios JICA NacionalesPresidente Asfura y Shin Fujiyama dialogan sobre alianzas para construir más escuelas en Honduras CalienteFeminicidios se cifran en 104, reporta ONV-UNAH PolíticaZambrano se decanta por modelo de seguridad en El Salvador tras visita oficial SaludColegio Médico declara «Alerta Gremial Permanente» ante despidos e incumplimiento de acuerdos