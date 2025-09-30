Cifra del día1,000Por: Proceso Digital30 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión adultos mayores perdieron la vida en circunstancias violentas en el país, lo que significa que un poco más del 5% de los homicidios tiene como víctimas a personas mayores de 60 años. Noticias recientes MigrantesLa creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU. Al DíaLlegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel Al DíaUna manifestación multitudinaria toma Roma en apoyo a Gaza y la Flotilla Deportes2-0. El Manchester United amortigua la crisis Deportes2-0. Arteta celebra con triunfo su partido 300 en el Arsenal