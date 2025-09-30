spot_imgspot_img
Cifra del día

1,000

Por: Proceso Digital

adultos mayores perdieron la vida en circunstancias violentas en el país, lo que significa que un poco más del 5% de los homicidios tiene como víctimas a personas mayores de 60 años.

