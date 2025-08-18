100 Open Startups de Brasil destaca al sector azucarero de Honduras

Tegucigalpa – La Asociación de Productores de Azúcar de Honduras – APAH, destaca por su Estrategia de Autorregulación Sostenible durante el 4to Congreso Latinoamericano de Innovación Abierta – Oiweek Latam, en Porto Maravalley, Río de Janeiro, Brasil, organizado por la prestigiosa plataforma brasileña 100 Open Startups, especializada en innovación abierta.

El 4to Congreso Latinoamericano de Casos de Innovación Abierta es un espacio donde se destacan las prácticas colaborativas que están transformando el panorama de la innovación.

Como eje científico principal de Oiweek Latam, el Congreso muestra los mejores casos en el programa oficial del evento y en presentaciones especiales en el Pabellón de Innovación Abierta durante la Semana de la Innovación de Río, destacando al sector azucarero de Honduras por sus avances tecnológicos, buenas prácticas ambientales y estrategia de autorregulación para la sostenibilidad.

Esto representa un logro importante alcanzado por la agroindustria azucarera de Honduras y enaltece la innovación en la producción más dulce del país, colocándolos como el primer sector en la región centroamericana en ser incluidos dentro de los casos de éxito de innovación expuestos por el Congreso Latinoamericano de Innovación Abierta en Brasil.