10 años de prisión para mujer que pretendía ingresar droga oculta en sus partes íntimas al penal de Siria

Tegucigalpa – Por medio de una estricta conformidad, la Fiscalía Especial de Delitos Comunes (FEDCOM), obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de reclusión y una multa de 300 días contra Ana Rodríguez Ventura.

La ahora sentenciada aceptó su responsabilidad penal por el delito de tráfico ilícito agravado, tras ser requerida cuando pretendía introducir marihuana al Centro Penitenciario de Siria, ubicado en El Porvenir.

Los hechos se registraron el pasado 23 de noviembre de 2024, de acuerdo al informe remitido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). En esa fecha, Rodríguez Ventura intentaba ingresar al recinto carcelario, pero su comportamiento nervioso al momento de someterse al escáner de seguridad alertó a las autoridades. Ante esta situación, el personal penitenciario femenino procedió a ejecutar una revisión minuciosa siguiendo los protocolos establecidos, logrando identificar un paquete oculto en sus partes íntimas.

Una vez extraída la evidencia, se constató que el paquete contenía un peso de 100.2 gramos de supuesta marihuana, por lo que se procedió de inmediato a su embalaje y remisión al laboratorio de Toxicología Forense. Los peritos encargados de analizar la sustancia confirmaron mediante los procedimientos científicos respectivos que el material decomisado correspondía efectivamente a dicha droga.

La condena aplicada se fundamenta en el artículo 312 del Código Penal vigente, el cual establece agravantes específicas para el tráfico de drogas cuando la conducta delictiva se dirige a unidades militares, policiales, establecimientos penitenciarios o de detención, docentes de desintoxicación o rehabilitación. JS