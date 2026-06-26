1.8 millones de hondureños enfrentan crisis alimentaria y requieren ayuda urgente

Tegucigalpa- Un total de 1.8 millones de hondureños necesitan acción humanitaria urgente debido a la inseguridad alimentaria, una cifra que representa el 18 % de la población analizada, según el informe Situación de la Inseguridad Alimentaria en Honduras 2019-2025.

-6 departamentos permanecen en Fase 3 -crisis-, 13 departamentos están en Fase 2 -acentuada-. Mientras Gracias a Dios mantiene entre 40 % y 50 % de su población en crisis alimentaria desde el año 2020.

El Análisis que presenta el Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN () advierte que, aunque el país ha logrado reducir el número de personas en condiciones extremas respecto al pico histórico de 2.9 millones registrado en 2020, la crisis continúa siendo un problema estructural impulsado por el cambio climático, la pobreza, el desempleo y el aumento sostenido del costo de vida.

Los datos del documento muestran que seis de cada diez hondureños permanecen en situación de vulnerabilidad, mientras la recuperación nacional sigue siendo desigual entre los departamentos del país. Actualmente, seis departamentos permanecen en Fase 3 es decir en crisis y otros 13 en Fase 2 (Acentuada) de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF).

Uno de los focos más preocupantes es el departamento de Gracias a Dios, donde entre 40 % y 50 % de la población ha permanecido de forma ininterrumpida en condiciones de crisis alimentaria desde finales de 2020, debido al aislamiento geográfico, el limitado acceso humanitario y la escasez de información, detalla el estudio académico.

El informe también identifica al Corredor Seco y al Litoral Atlántico como las zonas con mayor exposición al riesgo. En el primero predominan las pérdidas agrícolas ocasionadas por la variabilidad climática, mientras que en el segundo la vulnerabilidad está relacionada con la exposición de la infraestructura y la informalidad laboral.

También se hace énfasis en que entre los factores que han profundizado la crisis destacan la sequía prolongada de 2019, la pandemia de COVID-19, los huracanes Eta e Iota, la inflación mundial, la tormenta Julia y, más recientemente, la tormenta Sara, eventos que han deteriorado la capacidad de recuperación de miles de familias hondureñas.

Desempleo e informalidad laboral

El análisis de OBSAN también alerta sobre el impacto del mercado laboral, e indica que la subocupación alcanza el 57.3 % de la población económicamente activa, situación que reduce el acceso de los hogares a los alimentos, agravada por el incremento en los precios de la canasta básica, los fertilizantes y los combustibles.

En esta reciente investigación los especialistas concluyen que lastimosamente la inseguridad alimentaria en Honduras ya no responde únicamente a emergencias temporales, sino que se ha convertido en un fenómeno crónico que requiere fortalecer la producción agrícola, focalizar la asistencia en las zonas más vulnerables y desarrollar políticas públicas que reduzcan la dependencia de la ayuda humanitaria.LB