1-6. Los Azulejos quedan a una victoria de conquistar la Serie Mundial

Redacción Deportes – El novato Trey Yesavage tuvo una salida dominante, mientras Davis Schneider y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacaron la pelota del parque en el inicio del partido para que los Azulejos de Toronto derrotaran este miércoles por 1-6 a los Dodgers de Los Ángeles y se colocaran a una victoria de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Con el triunfo en el quinto encuentro, los Azulejos van adelante 3-2 y tendrán la oportunidad de coronarse campeones el próximo viernes cuando disputen el sexto juego de este Clásico de Otoño, en el Roger Centre de Toronto.

Trey Yesavage (1-0) estableció una marca para un novato al ponchar a 12 bateadores en un partido de Serie Mundial, en su labor de siete entradas, en las que solo permitió tres imparables y una carrera para acreditarse la victoria por los Azulejos.

Con su jonrón de este miércoles, Guerrero Jr. sumó su segundo cuadrangular en la Serie Mundial y su octavo en esta postemporada, un registro que lo deja empatado con el japonés Shohei Ohtani con el máximo total de batazos de cuatro esquinas en estos playoffs.

En el encuentro, los Azulejos no perdieron tiempo y atacaron con poder en la misma primera entrada, cuando Davis Schneider conectó cuadrangular ante el primer lanzamiento del partido, realizado por Blake Snell, quien inició por los Dodgers (2-3).

El ataque de los Azulejos continuó en ese primer capítulo cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. detonó su bate ante el tercer picheo de Snell en el juego, mandando la pelota a las graderías del jardín izquierdo del Dodgers Stadium de Los Ángeles, dándole la segunda vuelta de la entrada a los visitantes.

Con estos cuadrangulares, Schneider y Guerrero Jr. se convirtieron en los primeros jugadores en disparar jonrones consecutivos iniciando un partido de Serie Mundial.

Los de casa se colocaron en el marcador en la parte baja del tercer capítulo gracias a un vuelacercas solitario del puertorriqueño Kiké Hernández, quien logró conectar una recta de Yesavage, enviando la esférica más allá de los límites del terreno de juego.

Los Azulejos respondieron anotando una carrera en la parte alta del cuarto acto, cuando Daulton Varsho pegó un triple hacia la zona del bosque derecho y anotó por elevado de sacrificio al jardín central de Ernie Clement.

Los dirigidos por John Schneider volvieron a la carga en la séptima entrada, en la que sumaron dos anotadas, la primera por picheo descontrolado del relevista venezolano Edgardo Henríquez mientras enfrentaba a Guerrero Jr., lo que permitió que Addison Barger anotara desde la antesala.

La quinta vuelta de los de Toronto la remolcó Bo Bichette, con un indiscutible al bosque derecho, con el cual empujó a Clement hasta la registradora.

Los Azulejos colocaron una carrera más en la pizarra en el octavo acto, por imparable productor de Isiah Kiner-Falefa frente al relevista mexicano Anthony Banda.

El dominicano Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman lanzaron las últimas dos entradas para completar la labor por el picheo de los Azulejos.

Snell (0-2) se mantuvo en el montículo por 6.2 entradas, en las que le conectaron seis indiscutibles y le pisaron el plato en cinco ocasiones, mientras recetó siete ponches y terminó cargando con la derrota por los Dodgers. EFE