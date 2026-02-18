1-6. El LAFC de Bouanga y Son arrolla al Real España

Tegucigalpa – El Los Angeles FC (LAFC) dejó prácticamente sentenciada su clasificación a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras golear este martes por 1-6 al Real España hondureño en el partido de ida de la primera fase.

El conjunto angelino, liderado por un triplete de franco-gabonés Denis Bouanga y la jerarquía del surcoreano Son Heung-min, desnudó las carencias defensivas del cuadro hondureño desde el pitido inicial.

El marcador se abrió en el minuto 3, cuando Bouanga transformó un penalti cometido por el uruguayo Juan Capeluto sobre el juvenil venezolano David Martínez con un disparo raso ajustado al poste (0-1).

Solo diez minutos después, el propio Martínez puso el 0-2 a pase de Son. La cuenta aumentó al 17 con otra pena máxima, esta vez ejecutada por Son tras revisión del VAR por una falta de Carlos Mejía sobre Bouanga.

Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, intentó reaccionar realizando el cambio de Capeluto por Antony García en el minuto 23, pero el ajuste no contuvo el vendaval local.

Dos minutos después, una combinación entre Son y Bouanga permitió al franco-gabonés anotar su segundo gol y el 0-4 con un remate certero desde el centro del área.

Antes del descanso, Timothy Tillman aprovechó otro pase de Son para anotar a quemarropa y cerrar la primera mitad con el marcador en 0-5.

En la segunda mitad, el Real España encontró el gol del honor en el minuto 51 gracias a un cabezazo de Jack Jean-Baptiste.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 71, cuando Bouanga certificó su triplete a pase de Sergi Palencia, sellando el 1-6 que obliga a Real España a buscar un milagro en la vuelta, que se disputará el próximo día 24 en territorio estadounidense.

El vencedor de esta eliminatoria se medirá en los octavos de final a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Ficha técnica:

Real España: Luis López; Carlos Mejía (Danilo Palacios, m.89), Daniel Aparicio, Devron García, Juan Capeluto (Antony García, m.23), Franklin Flores, Jack Jean Baptiste (Darixon Vuelto, m.73), Gonzalo Ritacco (Anfronit Tatum, m.45), Jhow Benavídez, Eddie Hernández (Nixon Cruz, m.45) y Ángel Sayago.

Entrenador: Jeaustin Campos.

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min (Nathan Ordaz, m.62), Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia (Ryan Hollingshead, m.75), David Martínez (Tyler Boyd, m.62), Stephen Eustáquio (Mathieu Choiniere, m.62), Nkosi Tafari y Denis Bouanga (Matt Evans, m.82).

Entrenador: Marc Dos Santos.

Goles: 0.1. m.3: Denis Bouanga. 0-2, m.11: David Martínez. 0-3, m.22: Son Heung-min. 0-4, m: 24: Bouanga. 0-5, m: 39: Timothy Tillman. 1-5, m.51: Jack Jean-Baptiste. 1-6, m:71: Bouanga.

Árbitro: El mexicano Marco Antonio Ortíz.

Incidencias: Partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. JS