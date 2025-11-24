1-5. Jacobo Ramón y Nico Paz marcan en el festín del Como; Rodríguez, doble asistencia

Roma – El Como 1907 atropelló este lunes al Torino (1-5) con un festín en el que se repartieron el protagonismo el español Jacobo Ramón, goleador por vez primera en la Serie A, el argentino Nico Paz, autor de un golazo en la segunda parte, y el también español Jesús Rodríguez, que firmó dos asistencias para el doblete de Jayden Addai.

El Como de Cesc Fàbregas castigó todas las debilidades del ‘Toro’ en su casa y fue un equipo sin piedad, sin miramientos para terminar la jornada en la sexta plaza, a 6 puntos del Roma, líder de la Serie A y a solo 3 de los puestos de Liga de Campeones.

Solo han perdido un partido los de Fàbregas, menos que el líder, que el Nápoles o que el Inter. Y solo el Roma (6) ha encajado menos goles que este Como (7).

Fue un dominio absoluto, todas las piezas encajaron. Jesús Rodríguez, de nuevo titular tras la nueva lesión de Assane Diao, regaló los dos primeros goles a Addai. El primero en el minuto 36, el segundo en el 52, con dos asistencias que le destaparon como el jugador clave del partido.

Entremedias, justo antes del descanso, el Torino amagó con la resurrección desde los once metros, gracias a un tanto de Vlasic.

Se quedó solo en eso, en un susto para el Como, que continuó en modo crucero, superior constantemente hasta que Jacobo Racón, a pase de Máximo Perrone, atacó el área con convicción y remató de cabeza para poner el 1-3. Es su primer gol con la camiseta del Como en esta primera temporada del canterano del Real Madrid en el club ‘lariano’.

Los dos últimos goles fueron el broche de oro a un partido tremendo. Nico Paz cruzó un disparo desde el perfil izquierdo del área y marcó su quinto tanto de la campaña. Y Martin Baturina, fichaje del pasado mercado invernal, sumó su primera diana con el Como, al que llegó el pasado verano.

La derrota significó la cuarta jornada sin ganar consecutiva del Torino, que es duodécimo con 14 puntos. EFE