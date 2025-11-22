1-4. Platense golea al CD Choloma con poker de Erick Puerto

Choloma – El Platense goleó este viernes 1-4 al CD Choloma con poker de Erick Puerto en el estadio Rubén Deras en el inicio de la jornada 18 del Torneo de Apertura 2025.

La primera anotación fue para los de Puerto Cortés en el minuto cinco, Erick Puerto recibió un pase en el área de Georgie Welcome, se acomodó y definió de zurda, el remate fue desviado por un jugador del CD Choloma que burló al portero Jeison Truque.

Al minuto 21, un horror del arquero Truque que se cae al querer anticipar el balón, lo aprovecha Puerto que solo empuja el esférico al fondo de la portería.

Los locales descontaron en el minuto 28, Axel Alvarado envió un pase a Leider Anaya, que se complica un poco, pero logra definir con su pierna izquierda.

El tercer gol de Puerto en la noche llegó en el minuto 72, donde llegó al área y sacó un remate cruzado de zurda que vence a Truque.

Finalmente, Puerto consigue su poker en el minuto 86, cuando avanza solo hacia la portería y define con su pierna derecha para hacer un remate cruzado. AG