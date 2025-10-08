1-4. México elimina a Chile y espera por Argentina o Nigeria en cuartos

Valparaíso – La selección mexicana sub-20 goleó este martes a la anfitriona Chile por 1-4 y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en el partido disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y ahora aguarda por su rival que saldrá del ganador entre Argentina y Nigeria.

Con goles de Tahiel Jiménez, en el minuto 26, con asistencia de Gilberto Mora; de Iker Fimbres en el 67 y doblete de Hugo Camberos en el 80 y 86, el Tri eliminó a La Rojita.

El descuento fue del delantero Juan Francisco Rossel, en el 88, que no alivió las críticas a una selección que llegó a los octavos cuestionada por su avance gracias al criterio de ‘juego limpio’.

El primer tiempo que evolucionó rápido en un ir de arco a arco, con un Chile que amenazó con dos remates consecutivos de Lautaro Millán, del Independiente argentino, y de Rossel.

El juego mexicano pasó por el capitán Elías Montiel y las subidas por el flanco derecho del lateral Diego Sánchez, del Tigres UANL, mientras que la estrella de 16 años Mora buscó calibrarse.

El talentoso volante ofensivo del Tijuana, pretendido por grandes clubes europeos, retrocedió para entrar en juego, se cambió de lado y tomó las pelotas paradas bajo su mando en sus primeros intentos de llevar al Tri a la apertura del marcador.

Los mexicanos fueron abrazando el dominio de la pelota para poner al portero Sebastián Mella bajo asedio, sacando de un manotazo el primer intento del ariete del Santos Laguna Tahiel Jiménez.

Con él llegó el 1-0 para el Tri, en el minuto 26, con un largo centro de Alexei Domínguez que Mora bajó y sirvió para Jiménez, que remató de zurda.

Chile tuvo voluntad de igualar, especialmente con Millán, pero el tiempo pasó y los jugadores se opacaron con el resultado adverso, ante unas tribunas repletas, pero también silenciadas.

La primera jugada del segundo tiempo fue para Chile, y una mano involuntaria en el área del mexicano Diego Ochoa hizo que el equipo local pidiera a su banca, desesperadamente, que el técnico Nicolás Córdova solicitara la revisión, pero tras la intervención del nuevo VAR, el juez luso no lo concedió.

Chile apeló a la intensidad anímica para arrinconar a un México que defendió con orden, y eligió sus batallas al contrataque, pero los ataques locales sucumbían ante la ansiedad del esquivo gol.

La sentencia llegó con el 2-0 marcado por Iker Fimbres con un remate de media distancia, tras asistencia del capitán Montiel, que batió al meta Mella y derrumbó la ilusión de La Rojita.

Sobre el final los recién ingresados Amaury Morales, con dos asistencias y el delantero Hugo Camberos, del Guadalajara, con doblete a los minutos 80 y 86, completaron la goleada.

Antes del cierre el delantero Rossel, marcó su primer gol del torneo como premio a su insistencia en el minuto 88, tras pase de Millán, el más luchador de los locales.

El historial positivo de Chile en instancias de octavos de final en mundiales de esta categoría sumó otra derrota, y las esperanzas de repetir lo hecho en la edición de Canadá 2007 donde ganaron ante Portugal por 1-0 con un gol de Arturo Vidal, y que fue el origen de la ‘Generación Dorada’, se frustró.

México jugará por los cuartos de final del torneo el sábado 11, en el Estadio Nacional de Santiago.

– ⁠Ficha técnica:

1.⁠ ⁠Chile: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero (m.79, Rodrigo Godoy); Agustín Arce, Milovan Celis, Javier Cárcamo (m.63, Joaquín Silva), Lautaro Millán, Vicente Álvarez (m.63, Francisco Marchant); Juan Francisco Rossel.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

4.⁠ ⁠México: Emmanuel Ochoa; Everardo López (m.82, César Bustos), Diego Ochoa (m.88, Jaziel Mendoza), Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elias Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez (m.77, Amaury Morales); Gilberto Mora (m.77, Hugo Camberos), Tahiel Jiménez (m.77, Oswaldo Virgen).

Seleccionador: Eduardo Arce.

Goles: 0-1, m.26: Tahiel Jiménez. 0-2, m.67: Iker Fimbres. 0-3, m.80: Hugo Camberos. 0-4, m.86: Hugo Camberos. 1-4, m.88: Juan Francisco Rossel.

Árbitro: El portugués Joao Pinheiro amonestó a Domínguez, Montiel Morales y a Marchant.

Incidencias: Partido por los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. EFE