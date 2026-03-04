1-4. Joao Pedro golea al Aston Villa de Unai Emery

Londres – Un triplete del brasileño Joao Pedro impulsó la contundente victoria del Chelsea ante el Aston Villa (1-4) en un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones que complica la posición del equipo de Unai Emery, que se adelantó en el marcador a los dos minutos por medio de Douglas Luiz.

A pesar del arranque prometedor de los locales, un doblete de Joao Pedro antes del descanso dio al vuelta al marcador en la primera parte y en la segunda, con un gol de Cole Palmer y otro del delantero brasileño, el Chelsea certificó la victoria en un encuentro vital por los puestos de Liga de Campeones.

Los de Unai Emery mantienen la cuarta plaza, pero ven cómo los ‘blues’ se acercan a solo tres puntos a falta de nueve jornadas, aunque ambos equipos se podrían ver beneficiados ya que el campeonato inglés está cerca de asegurarse una plaza extra para la próxima edición gracias al coeficiente UEFA, lo que ampliaría las opciones de clasificación.

El partido comenzó de la mejor forma para los locales después de que Leon Bailey puso un pase de la muerte que dejó pasar Ollie Watkins y Douglas Luiz remató de tacón para superar a Filip Jørgensen, titular en detrimento de Robert Sánchez.

El Chelsea reaccionó pronto y João Pedro avisó con un cabezazo tras un centro de Alejandro Garnacho que obligó a lucirse a Emiliano Martínez.

El guardameta argentino también frustró los intentos de Cole Palmer y Enzo Fernández para sostener la ventaja momentánea de los locales.

Cuando mejor estaba el Aston Villa y más cerca parecía su segundo gol, llegó el empate. Enzo filtró un balón al espacio para Malo Gusto, que asistió atrás para que João Pedro marcara a placer.

Seis minutos después, los locales reaccionaron y Watkins llegó a marcar tras robar el balón a Reece James y culminar un contragolpe, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras revisión.

Justo antes del descanso y tras los ocho minutos de añadido, el propio delantero brasileño firmó la remontada tras un pase filtrado de Enzo que culminó con una definición sutil por encima de Martínez, acción que fue revisada por el VAR antes de ser validada

La segunda parte fue de claro dominio visitante. En el minuto 55, Palmer amplió la ventaja al aprovechar un rechace de Martínez, que pudo hacer más, tras un centro de Reece James.

Nueve minutos después, el Chelsea sentenció el choque con una rápida transición en la que Palmer asistió a Garnacho y este cedió para que João Pedro completara su ‘hat-trick’.

El equipo dirigido por Liam Rosenior controló el tramo final y dosificó esfuerzos pensando en su próximo compromiso europeo ante el Paris Saint-Germain del próximo miércoles, ya que en el encuentro de la Copa de Inglaterra ante el Wrexham, de Championship (segunda categoría), habrá rotaciones.

Uno de los cambios fue Marc Cucurella, que reapareció tras perderse los últimos tres partidos por lesión y dejó buenas sensaciones en su regreso con un pase de la muerte para Garnacho que desaprovechó para hacer la ‘manita’.

Con esta victoria, el Chelsea se sitúa con 48 puntos y se coloca a solo tres del Aston Villa, que mantiene la cuarta plaza con 51.

Los ‘blues’ adelantan además al Liverpool, que cayó en esta jornada, y aprietan la lucha por la zona ‘Champions’ a falta de nueve jornadas para el final.

– Ficha técnica:

1 – Aston Villa: Martínez; Cash (Bogarde, m.46), Konsa, Mings, Maatsen; Douglas Luiz (Barkley, m.63), Onana; Bailey (Alysson, m.63), Rogers, Buendía (Sancho, m.63); Watkins (Abraham, m.72).

4 – Chelsea: Sánchez; Gusto (Lavia, m.75), Fofana (Adarabioyo, m.79), Chalobah, Hato; James, Caicedo; Palmer (Andrey Santos, m.85), Enzo (Cucurella, m.79), Garnacho; Joao Pedro (Delap, m.85).

Goles: 1-0, m.2: Douglas Luiz; 1-1, m.35: Joao Pedro; 1-2, m.51+: Joao Pedro; 1-3, m.55: Palmer; 1-4, m.64: Joao Pedro.

Árbitro: Jarred Gillett. Mostró tarjeta amarilla a Cash (m.32), Rogers (m.58) y Watkins (m.68) por parte del Aston Villa, y a Joao Pedro (m.54) y Enzo (m.58) por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Premier League disputado en Villa Park (Birmingham). EFE