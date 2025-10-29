1-4. El Bayern pasa a octavos de la Copa con doblete de Kane y goles de Luis Diaz y Olise

Berlín – El Bayern Múnich se clasificó a octavos de final de la Copa de Alemania al golear al Colonia por 1-4 con un gol de Luis Díaz, dos de Harry Kane y otro de Michael Olise, en un partido en el que tuvo algunas dificultades en la primera media hora de juego.

Sin el sancionado Manuel Neuer y con Jonas Urbig en la portería el Bayern se encontró con un rival decidido a jugar de igual a igual. El Colonia defendía alto, ganaba balones en la mitad contraria y lograba generar saques de esquina con los que llevaba peligro a la portería bávara.

En dos ocasiones Urbig tuvo que intervenir para evitar el gol del Colonia. Primero, en el minuto 11 con una parada sensacional ante un remate de Johannesson. Luego, en el 16, tuvo que manotear un cabezazo de Ache.

Aunque el Bayern también aparecía en la mitad contraria y tenía llegadas el partido era mucho más parejo que lo que hubiera podido esperar y no fue una sorpresa que fuera el Colonia el equipo que se fuera en ventaja.

Ache marcó de cabeza en el 31, tras un saque de esquina lanzado por Johannesson desde la izquierda, lo que parecía ser un premio a un planteamiento que estaba dando resultados.

Sin embargo, el Bayern logró darle la vuelta al partido pronto. En el 36 Luis Díaz empató el partido aprovechando un rebote tras un remate de Josip Stasinic en una jugada que se había iniciado con una galopada de Konrad Laimer desde la propia mitad. Es posible, en esta fase de la Copa no se utiliza el VAR, que hubiera habido un fuera de juego en la jugada previa.

El segundo gol llegó en el 38, marcado por Harry Kane que marcó con una vaselina increíble al segundo poste tras recibir un pase en corto de Michael Olise en el vértice del área pequeña y darse la vuelta sobre su propio cuerpo.

Los equipos se fueron al descanso con el 1-2 y al comienzo de la segunda parte el Colonia intentó aumentar el riesgo y poner el balón permanentemente cerca del área del Bayern. Ello, por otra parte, le daba a los bávaros espacios para el contragolpe y por esa vía estuvo cerca de producirse la sentencia cuando, en el 53, Kane le metió un gran pase de profundidad a Luis Díaz que desperdició al rematar por encima estando sólo ante el meta Ron Robert Zieler.

El tercero para el Bayern llegó por la vía del balón parado, en el 64, con un saque de esquina lanzado por Joshua Kimimich que Kane envió de cabeza al fondo de la red.

El cuarto llegó de contragolpe, comandado por Alex Pavlovic, marcado por Olise, a pase de Luis Díaz en el 72. A más tardar entonces el partido quedó sentenciado aunque en el 87 el Colonia estuviera cerca de recortar con un remate al poste de Maina.

– Ficha técnica:

1; Colonia: Zieler; Schmied, Martel, Lund; Sebulonsen, Krauss (Kainz, 75), Johannesson (Maina, 79), Kaminski (Waldschmidt, 79); Bülter (Ozkakarm 65), Ache, El Mala (Huseinbasic, 65).

4; Bayern: Urbig; Stasinic, Upamecano, Tah, Laimer (Boey, 88); Kimmich, Pavlovic; Olise (Karl, 76), Gnabry (Goretzka 61), Luis Díaz (Guerreiro, 88); Kane (Jackson, 88).

Goles: 1-0: min 31, Ache. 1-1: min 36, Luis Díaz. 1-2: min 38, Kane. 1-3: min 64, Kane. 1-4; min 74, Luis Díaz.

Árbitro: Tobias Welz. Amonestó a El Mala, Luis Díaz, Upamecano

Incidencias: partido de dieciseisavos de final de la Copa de Alemania disputado en el Rhein Energie Stadion de Colonia. EFE