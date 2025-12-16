1-3. Garnacho y Pedro Neto salen al rescate del Chelsea

Redacción deportes – Un derechazo cruzado y afortunado de Pedro Neto, que entró 16 minutos antes al terreno de juego, salió al rescate del Chelsea en el 83 en los cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Cardiff, cuando los penaltis parecían ya el destino de un duelo intenso, en el que Alejandro Garnacho marcó los otros dos goles del equipo londinense.

El campeón del mundo jugó con fuego en determinados momentos. Ni fue tan superior como se esperaba (de hecho, en el primer tiempo ni siquiera lo fue) ni tan concluyente. Tampoco le bastó con el 0-1 de Alejandro Garnacho a servicio de Facundo Buonanotte, porque el Cardiff empató con un golazo a cuarto de hora del final.

Cambiado todo el once para la Copa de la Liga por Enzo Maresca, el Chelsea debió competir, trabajar, correr y defender, contra el animoso Cardiff, dos categorías más abajo, lleno su estadio, entusiasmados sus jugadores, verticales y ambiciosos, incluso con dos claras ocasiones ya en el primer tiempo ante Filip Jorgensen, el reemplazo de Robert Sánchez en la noche de este martes en Cardiff. En una se lució. Demostró sus reflejos.

No hubo control exhaustivo del Chelsea en toda la primera parte, sino un encuentro abierto, que demostró alternativas y confirmó la incertidumbre en el que se mueven hasta los ‘grandes’ cuando es a único partido, en campo rival y entre las rotaciones. Así es la Copa de la Liga. Un enredo, habitualmente.

De hecho, el Chelsea solo contó una ocasión en la primera mitad, con un remate cruzado de Marc Guiu, por raso, que recibió la respuesta solvente, también abajo, con el pie izquierdo del guardameta local, entre el alivio general de su afición.

Pero fue lo único realmente en ataque del Chelsea en la primera mitad. Por eso, Maresca recurrió a Garnacho y Joao Pedro ya en el descanso, para darle un impulso indispensable al conjunto londinense, que no había demostrado hasta entonces su aparente condición superior sobre el Cardiff.

Hasta la hora del duelo, cuando la salida de balón de su rival activó el 0-1 del Chelsea. La defensa del Cardiff entregó la pelota a Buonanotte, que lanzó el contragolpe con suma celeridad y criterio, conectado con Garnacho, que culminó el gol. Pero no fue suficiente.

Desde entonces, ya con Pedro Neto y Joao Pedro sobre el campo, dispuso de una secuencia de ocasiones que daban por sentada su clasificación rápida, incluso la proximidad del segundo tanto, pero fue justo al revés, con el golazo con un fenomenal testarazo de Turnbull para nivelarlo todo de nuevo cuando apenas restaba cuarto de hora.

Un derechazo de Neto, que tocó decisivamente en un rival, repuso las cosas en su sitio. Ya en los instantes finales, Garnacho lo refrendó con el 1-3. Quizá excesivo. El Chelsea, favorito, ya está en las semifinales, en las que espera rival.

– Ficha técnica:

1 – Cardiff City: Trott; Perry Ng, Lawlor, Chambers, Bagan; Wintle, J. Colwill, Turnbull, Ashford; Davies (Willock, m. 55), Robinson (Salech, m. 55).

3 – Chelsea: Jorgensen; Acheampong (Chalobah, m. 84), Tosin, Badiashile, Hato; Andrey Santos, Caicedo (c); George (Garnacho, m. 46), Buonanotte (Malo Gusto, m. 66), Gittens (Pedro Neto, m. 66); Guiu (Joao Pedro, m. 46).

Goles: 0-1, m. 58: Garnacho. 1-1, m. 76: Turnbull. 1-2, m. 83: Pedro Neto. 1-3, m. 93: Garnacho.

Árbitro: Tony Harrington. Amonestó al visitante Moisés Caicedo (m. 44).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra disputado en el estadio Ciudad de Cardiff ante unos 33,000 espectadores. EFE