1-3. El Betis acaricia los octavos de la Liga Europa con una goleada en Zagreb

Redacción deportes – El Betis goleó 1-3 en su visita al Dinamo de Zagreb y se afianza entre los ocho primeros de la liguilla de la Liga Europa con una goleada inapelable en la capital croata para acariciar su clasificación de forma directa a los octavos de final del torneo, a falta de dos jornadas para el final de esta primera fase.

El equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, muy superior al actual líder de la liga croata, dominó de principio a fin y asestó un mazazo letal al Dinamo con tres goles en siete minutos, del 31 al 38, en una gran primera mitad, al marcar el español Sergi Domínguez en propia meta tras un centro de Rodrigo Riquelme, hacer el segundo el propio Riquelme y el 0-3 el brasileño Antony dos Santos, un marcador maquillado al final por el croata Galesic.

Se medían dos adversarios con objetivos coincidentes, más exigidos los croatas. El Betis buscaba refrendar su camino inmaculado en el torneo, quinto e invicto con tres triunfos -los dos últimos consecutivos- y dos empates; y el Dinamo, vigésimo tercero tras dos derrotas seguidas, escalar puestos y seguir entre los 24 primeros que pasan a la siguiente fase.

Con bajas en ambos conjuntos, en el caso del español por la sanción del suizo Ricardo Rodríguez y las lesiones de Isco, Bellerín, Junior y el marroquí Amrabat, Manuel Pellegrini introdujo cinco cambios respecto al once que perdió 3-5 ante el Barcelona, con Ángel Ortiz, Llorente, el colombiano Deossa, Riquelme y el congoleño Bakambu titulares, en tanto que el equipo de Zagreb salió con el extremo Topic por el argelino Bakrar, suplente por estar ‘tocado’, y Beljo en punta.

El duelo comenzó igualado, con los verdiblancos controlando bien el ímpetu inicial del Dinamo de Zagreb, un rival con calidad técnica, disciplinado y bien colocado ante un Betis que fue creciéndose y empezó a mandar cada vez más. Avisó, además, con dos potentes tiros desde la frontal de Sergi Altimira que despejó Filipovic en el ecuador del primer periodo.

El equipo español se hizo con mucha suficiencia con el dominio del choque, desplegó sus armas desde la posesión y la apertura de balones a las bandas y, con el marroquí Ez Abde, Riquelme y el brasileño Antony inspirados e incisivos en ataque, desarbolaron a un cuadro croata muy inferior y que se vio impotente ante el empuje letal de los de Pellegrini.

Así, en solo 7 minutos, del 31 al 38, sentenciaron al Dinamo con tres tantos casi consecutivos: el 0-1, en una acción desafortunada para los locales, marcado en propia puerta por el exbarcelonista Sergi Domínguez al desviar un centro de Riquelme; el segundo del madrileño, tras una dejada de Bakambu; y el tercero de Antony, después de un fallo garrafal del escocés McKenna y del meta croata en su salida.

En la reanudación, el Betis no forzó la máquina, dado lo abultado del marcador a su favor, pero tampoco se relajó y presionó muy arriba a un Dinamo de Zagreb absolutamente perdido y para el que supuso un auténtico mazazo el 0-1. Su técnico, Mario Kovacevic, quiso hacer reaccionar a su equipo con un triple cambio tras el descanso, pero sin ningún éxito.

Entraron al campo el defensa Galesic y los atacantes Kulenovic y el portugués Cardoso Varela, y el cuadro croata trató de reaccionar, pero no halló la forma de hacerle daño a un equipo andaluz muy solvente y que incluso rozó el cuarto gol en varias acciones, como en un disparo de Abde al filo de la hora de juego que, tras rebotar en Domínguez, dio en el larguero.

Los béticos dominaron siempre la situación y Manuel Pellegrini aprovechó para dar minutos a Aitor Ruibal y al argentino Giovani Lo Celso, quien reapareció tras perderse cuatro partidos en las tres competiciones que disputa su equipo por una lesión muscular, al sustituir al también argentino Valentín Gómez y Deossa, que habían visto la amarilla en este choque.

El cuadro español siguió a lo suyo, sin pasar apuros a pesar de los estériles intentos de los locales, como en un remate franco de Kulenovic que salvó Valles, ante un Betis en el que Bakambu falló un gol a puerta vacía en el 91, pero que hizo sus deberes en un gran primer tiempo para llevarse un plácido triunfo, si bien Galesic maquilló el marcador con el 1-3 al cabecear un córner en la recta final.

– Ficha técnica:

1 – Dinamo Zagreb: Filipovic; Mikic (Galesic, m.46), Sergi Domínguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic (Zajc, m.63), Soldo; Topic (Vidovic, m.71), Beljo (Kulenovic, m.46), Hoxha (Cardoso Varela, m.46).

3 – Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez (Aitor Ruibal, m.69); Altimira, Deossa (Lo Celso, m.69); Antony (Pablo García, m.78), Riquelme (Chimy Ávila, m.78), Abde; Bakambu.

Goles: 0-1, M.31: Sergi Domínguez, en propia puerta. 0-2, m.34: Riquelme. 0-3, M.38: Antony. 1-3, M.89: Galesic.

Árbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia). Amonestó por parte local a Goda (m.73) y a Ljubicic (m.93), y a los visitantes Valentín Gómez (m.32), Deossa (m.55) y Bakambu (m.92).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la primera fase de la Liga Europa disputado en el estadio Maksimir de Zagreb. EFE