1-3. El Benfica de Mourinho termina invicto, pero sin el segundo puesto

Lisboa – El Benfica del técnico José Mourinho ganó este sábado al Estoril por 1-3 en la trigésima cuarta y última jornada de la Liga Portugal y terminó la competición invicto, pero sin lograr el objetivo de arrebatarle el segundo puesto al Sporting, que venció al Gil Vicente por 3-0.

El Benfica se adelantó en el marcador ya en el minuto 7, cuando el colombiano Richard Ríos se lanzó para enviar al fondo de la red el balón enviado desde la izquierda por Schjelderup.

Es el tercer partido consecutivo en el que marca el internacional ‘cafetero’, que termina su primera temporada en Portugal con un balance de ocho goles y seis asistencias en todas las competiciones, las mejores cifras de su carrera.

Los de Mourinho no levantaron el pie del acelerador y ampliaron con goles de Bah y Rafa Silva en el 14′ y 16′, respectivamente, mientras que el Estoril hizo su gol de honor en el 91′ por Peixinho.

El Benfica termina el campeonato sin ninguna derrota, pero en tercer lugar, con 80 puntos, a dos del Sporting, que este sábado venció al Gil Vicente por 3-0 y se aseguró el segundo lugar, con el que accede a la fase previa de la Liga de Campeones.

Una vez concluida la Liga Portugal, la atención se centra en el futuro de José Mourinho, en medio de rumores sobre un posible regreso al Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa.

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica válido hasta 2027, pero que incluye un plazo de diez días tras el cierre del actual curso para que ambas partes evalúen si desean continuar con la relación.

Las ‘águilas’ ya han presentado una propuesta de renovación al técnico, quien, sin embargo, ha declarado públicamente que no la ha leído y que solo pensará en su próximo paso a partir de este domingo. EFE