1-2. Zirkee y Mount lideran la remontada del Manchester United

Londres – Los delanteros Joshua Zirkee y Mason Mount lideraron la remontada del Manchester United ante el Crystal Palace, que se adelantó en el marcador por medio de Jean-Philippe Mateta, que se aprovechó de la ‘norma Julián Álvarez’, al repetirse el penalti por doble toque, pero los de Amorim le dieron la vuelta al marcador en la segunda parte.

Zirkee, con una volea, y Mount, con un latigazo desde fuera del área tras un saque en corto de falta, certificaron la victoria de los visitantes en un duelo en el que el argentino Lisandro Martínez volvió a tener minutos diez meses después.

Antes, Mateta transformó una pena máxima que el VAR mandó repetir por haber dado a la pelota en dos ocasiones tras el cambio de normal realizado por el polémico doble toque de Julián Alvarez, jugador del Atlético de Madrid, en la tanda de penaltis frente al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, que dicta que en caso de que el penalti se anote debe repetirse.

El francés se aprovechó de la ‘norma-Julián’ y volvió a anotar desde los 11 metros para inaugurar el marcador a quince minutos del descanso.

El partido comenzó por todo lo alto y, cuando apenas se había cumplido el primer minuto, Casemiro tuvo en sus botas adelantar a los suyos, pero ambos tiros, el segundo de ellos desde el área pequeña, fueron detenidos por Dean Henderson, que se formó en las categorías inferiores de los ‘reds’ y llegó a jugar 29 partidos con el primer equipo.

Poco después, Jean-Philippe Mateta comenzó a aparecer y avisó al mandar la bola fuera y Casemiro volvió a perdonar con un cabezazo que se fue rozando el palo.

La ocasiones prosiguieron y los locales desaprovecharon dos grandes oportunidades de gol; la primera de ellas cuando la volea de Adam Wharton salió muy centrada, y la segunda cuando Mateta, tras un falló de Matthijs de Ligt y Yoro, se quedó solo ante Senne Lammens, pero su disparo no encontró portería.

El Crystal Palace siguió intentándolo, y esta vez fue Daichi Kamada quien se encontró con el guardameta belga, y en la siguiente jugada, la defensa estuvo providencial bloqueando un remate de Eddie Nketiah, que tardó mucho en definir.

Pasada la media hora, Wharton filtró un balón entre líneas a Mateta, que, al girarse, fue trabado por el joven defensor Leny Joro cometiendo un penalti infantil.

El francés, que adquirió la responsabilidad, batió en primera instancia a Lammens, pero tuvo que repetir el lanzamiento al haber tocado el balón en dos ocasiones, aunque volvió a transformarlo con éxito.

En el añadido, el Crystal Palace pudo aumentar su renta, pero Nketiah, que se quedó soló tras un resbalón de De Ligt, volvió a perdonar.

En la segunda parte, los visitantes salieron decididos a buscar la remontada y pronto se vieron recomendados.

Apenas nueve minutos después de la reanudación, Bruno Fernandez sacó una falta que controló Zirkee, que volvió a ser titular por las ausencias por lesión de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, y, con un fuerte disparo, atravesó la red para poner el empate.

El neerlandés, que sumó su primer gol de la temporada, casi volvió a ser protagonista poco después, al casi meterse en propia portería tras un despeje de su compañero Noussair Mazraoui.

Los de Ruben Amorim continuaron con su buena dinámica y se hicieron dueños y señores del partido, controlando el balón y desactivando a la delantera local, que estuvo muy participativa en la primera mitad.

Solo nueve minutos después del empate, de nuevo tras un libre directo, llegó el gol de remontada por medio de Mount.

Bruno Fernandes sacó en corto para que el inglés, desde fuera del área, batiese a Henderson, que no pudo hacer nada ya que la barrera salió a tapar el disparo y se abrió.

Después de la diana, el partido se estabilizó y ambos equipos apenas gozaron de oportunidades para mover el marcador.

Mbeumo, para el United, se estrelló con Henderson, mientras que Mateta mandó alto un disparo desde la frontal del área.

Los ‘red devils’ suman una victoria importantísima que les coloca a las puertas de los puestos de Liga de Campeones y superan al Crystal Palace, que se quedan séptimos con 20 unidades, uno menos que el Manchester United.

Ficha técnica:

1 – Crystal Palace: Henserson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton (Hughes, m.78), Kamada (Lerma, m.85), Mitchell (Devenny, m.85); Sarr (Nketiah, m.38); Pino (Uche, m.78); Mateta.

2 – Manchester United: Lammens; Yoro (Mazraoui, m.55), De Ligt, Shaw (Lisandro Martínez, m.83); Diallo (Dorgu, m.91), Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot; Mbeumo (Mainoo, 90+1), Mount; Zirkzee.

Goles: 1-0. Mateta, m.34; 1-1. Zirkzee, m.54; 1-2. Mount, m.63.

Árbitro: Robert Jones. Mostró tarjeta amarilla a Nketiah (m.53), Guehi (m.75) y a Lerma (90+3) por parte del Crystal Palace y a Mbeumo (min.18) y a Shaw (m.72) por parte del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trece de la Premier League disputado en Selhurst Park (Londres) ante 25.000 espectadores. JS