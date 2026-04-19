1-2. Van Dijk quiere la Champions

Londres – Un cabezazo de Virgil Van Dijk en el tiempo de descuento dio el triunfo al Liverpool en el derbi de Merseyside contra el Everton y les permite abrir una ventaja de siete puntos respecto a la sexta plaza, que ocupa el Chelsea.

El holandés, con su gol en los últimos instantes, fue junto al VAR el protagonista del primer derbi de Merseyside de la historia del Hill Dickinson, el monumental nuevo estados de los ‘Toffees’. La tecnología aguó la fiesta en las orillas de este río al anular por fuera de juego el primer gol a Iliman Ndiaye. El senegalés, completamente solo, bajó un centro dentro del área y definió ante Mamardashvili, solo para segundos más tarde ver pinchada su burbuja cuando el VAR apreció la posición antirreglamentaria al inicio de la jugada.

Para más inri, menos de dos minutos después, el Liverpool transformó el casi 1-0 en el 0-1, gracias a un pase entre líneas magnífico de Cody Gakpo. El holandés se inventó un balón cruzado entre los centrales del Everton que Salah de primeras convirtió ante la salida de Jordan Pickford.

El egipcio, coronado en la celebración por Curtis Jones, se señaló el escudo y dejó patente su intención de irse por la puerta grande. Dos goles en los últimos tres partidos para Salah, que abandonará este verano el club tras una época gloriosa.

El Liverpool pudo aprovechar ese tanto para definir el encuentro, pero Pickford, con una mano en alto a Gakpo, evitó el 0-2 y el Everton, a la salida del descanso, aprovechó para empatar en un error en cadena de la defensa de los ‘Reds’, que estuvo demasiado blanda.

Ibrahima Konaté no fue contundente a la carrera contra Kiernan Dewsbury-Hall y este pudo encontrar en el área pequeña a Beto, que se lanzó con todo para el empate.

En esa misma jugada, Mamardashvili se hizo daño en la rodilla y tuvo que retirarse del campo en camilla, lo que unido a la lesión de Alisson Becker, obligó a Slot a confiar en su tercer arquero, Woodman, ante el que los delanteros del Everton se frotaban las manos al verlo bajo la portería.

Pero, pese a su inexperiencia, esta no se notó. El arquero sacó las que tenía que sacar y permitió que el Liverpool llegara a un infinito descuento de doce minutos que decidió Van Vijk al erigirse por encima de toda la defensa y conectar un cabezazo en el minuto 100 que reventó al campo del Everton, que siempre recordará que el primer derbi de su nuevo campo quedó decidido por un tanto del capitán del más feroz rival.

Los ‘Reds’ se asientan en la quinta plaza con 55 unidades, mientras que el Everton se lleva una golpe importante en sus opciones de estar en Europa y son décimos con 47 unidades.

– Ficha técnica:

1 – Everton: Pickford; O’Brien; Tarkowski, Branthwaite (Keane, m.88), Mykolenko; Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; McNeil (George, m.80), Ndiaye y Beto (Barry, m.73).

2 – Liverpool: Mamardashvili (Woodman, m.58); Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, m.86); Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz (Mac Allister, m.84); Gakpo (Frimpong, m.84), Salah e Isak (Ngumoha, m.72).

Goles: 0-1. Salah, m.30, 1-1. Beto, m.54 y 1-2. Van Dijk, m.100.

Árbitro: Chris Kavanagh amonestó a Pickford (m.22) y Garner (m.90+12) por parte del Everton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la Premier League disputado en el Hill Dickinson Stadium (Liverpool). JS