1-2. Valioso triunfo del Choloma en Choluteca

Choluteca – En los últimos minutos del partido, el CD Choloma venció 2-1 a Lobos UPNFM en el cierre de la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026.

El partido se disputó este viernes en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

El equipo cholomeño comenzó ganando en el minuto 20 con un golazo de Yethson Chávez que sacó un fuerte remate con su pierna izquierda que fusila al portero Alex Guity.

En los minutos adicionales del primer tiempo, Lobos emparejó el marcador con anotación de Cristian “El Pin” Gutiérrez que recibió un pase filtrado en el área y definió sin marca con un remate cruzado de zurda.

Sin embargo, al minuto 89 llegó el gol del triunfo para los visitantes, Leider Anaya, que con cuerpo y una media vuelta se quitó la marca de un defensor, y remató frente a la portería para superar a Guity.

El resto de la jornada 13: Olimpia 0-0 Olancho FC, Platense 0-1 Motagua, Real España 2-1 Génesis PN y Juticalpa FC 0-4 Marathón. AG