1-2. Surinam saca una victoria inédita en su visita a El Salvador

San Salvador – La selección de Surinam sacó una victoria inédita este lunes por 1-2 a domicilio ante El Salvador en la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y dio un golpe en la mesa en la lucha por el boleto a la próxima Copa del Mundo.

Los salvadoreños venían de derrotar de visitantes a Guatemala en la primera fecha y con el liderato del grupo en sus manos, además de tener asegurado el aliento de unas 30.000 personas en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, soñaban con sumar tres puntos más.

Los visitantes hicieron daño a los salvadoreños antes del primer cuarto de hora del partido en un tiro de esquina que remató Radinio Balker para vencer al guardameta Mario González, que recién había sido atendido de una lesión en la muñeca.

Los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez comenzaron el juego con un sistema centrado en esperar a los caribeños, pero el tanto de Surinam los hizo tratar de igualar el marcador mediante pases largos a la espalda de los centrales.

El ariete Brayan Gil dejó escapar las oportunidades más claras de los de casa y, además, le fue anulado un tanto por una mano. Sin embargo, el delantero generó la jugada que terminó en el empate con un gol en propia meta de Anfernee Diiksteel al minuto 73.

Tras el empate, El Salvador y Surinam tuvieron un juego más abierto, pero con más claridad ofensiva para los visitantes y un descuido de la defensa local permitió una triangulación en el área que Dhoraso Klasal culminó con el 1-2 definitivo al minuto 81.

El ‘Bolillo’ Gómez dio entrada al joven y talentoso Noel Rivera para tratar de generar más peligro, pero los intentos locales fueron infructuosos.

«Es doloroso, una derrota en casa siempre va a doler bastante. Pero esto ya es pasado y a pensar en los partidos que vienen», dijo a la prensa el veterano central salvadoreño Darwin Cerén.

El Salvador es segunda del grupo A con tres puntos, mientras que Surinam lidera con 4 enteros, a la espera del resultado entre Panamá y Guatemala que juegan este mismo lunes.

– Ficha técnica:

1. El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Ronald Rodríguez Gómez (m.69, Harold Osorio), Diego Flores, Henry Romero, Darwin Cerén; Brayan Landaverde (m.69, Joshua Pérez), Jeferson Valladares, Mauricio Cerritos (m.83, Noel Rivera), Nathan Ordaz (m.44, Luis Vásquez) y Brayan Gil.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

2. Surinam: Etienne Vaessen; Liam Van Gelderen (m.70, Anfernee Dijksteel), Radinio Balker, Justin Lonwijk (m.69, Dion Malone), Richonell Margaret (m.86, Jaden Montnor ); Sheraldo Becker, Jean-paul Boetius (m.69, Dhoraso Klas), Djevencio Van Der Kust, Shaquille Pinas; Gleofilo Vlijter (m.69, Denzel Jubitana) y Kenneth Paal.

Seleccionador:: Stanley Menzo.

Goles: 0-1, m.12: Radinio Balker. 1-1, m.73: Anfernee Diiksteel. 1-2, m.81: Dhoraso Klas.

Árbitro: Adonai Escobedo. Amonestó a Gil, Sibrian, Romero y a Klasal.

Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo A de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 jugado en el estadio Cuscatlán, de San Salvador, ante unas 30.000 personas. EFE