1-2. Lukaku resurge en la última jugada

Redacción deportes – El Nápoles viajaba de forma inevitable hacia la enésima decepción de la temporada en su visita al Hellas Verona, hasta la aparición decisiva de Romelu Lukaku, que resurgió a tiempo, en la última acción del encuentro, con un remate oportuno con la izquierda y con su primer gol de la temporada, entre lesiones y frustración hasta ahora.

Era el minuto 95 y 10 segundos. Después del gol, el árbitro Andrea Colombo señaló el final del choque en el estadio Marcantonio Bentegodi, entre la apoteosis napolitana y el desconsuelo del equipo local, en el fondo de la clasificación sin aparente solución, sin un solo punto incluso en un partido en el que mereció más por su desempeño en la segunda parte.

Lukaku marcó la diferencia. Había jugado apenas 41 minutos en este curso, repartidos en cinco partidos entre todas las competiciones, lastrado por las lesiones desde el verano. Antonio Conte apostó por él en el minuto 73, cuando ya había encajado el 1-1 y peor se sentía el Nápoles, cuya contraofensiva tuvo éxito en la jugada final, con el 1-2 del belga.

No pudo ganar antes el equipo visitante al último de la tabla. Ni siquiera con un gol a toda velocidad con el que empezó el duelo. Al minuto y 49 segundos, el Nápoles marcó el 0-1. Un cabezazo en parado, con un giro de cuello de Hojlund, para dirigirlo donde no llega nadie, tampoco el portero del Hellas Verona, con la parábola justa para golpear en el poste y caer dentro de la red. El gol fue un impulso inicial, después un motivo de relajación.

Bajo el influjo del tanto, el Nápoles dispuso de alguna ocasión más para agrandar la diferencia en la primera parte, tampoco nada del otro mundo, pero el inicio del segundo tiempo puso en jaque al equipo celeste, este sábado de blanco, entre el nerviosismo en su banda de Antonio Conte, al que no le gustaba nada el desarrollo ni de su equipo ni del encuentro desde el descanso en adelante, expuesto a la igualada y sin apenas profundidad en ataque.

Avisado estaba ya el Nápoles, que recibió un 1-1 predecible en el minuto 64, por medio de un gol en propia puerta de Hjokund. La volea desde fuera del área de Akpa Akpro irrumpió en el área, quizá demasiado cruzada, quizá iba fuera, pero la intervención del delantero danés la alojó en su propia meta, sin opción para Meret, entre una nube de futbolistas.

Fue aún más allá el Hellas Verona, que se sintió capaz incluso de ganar el encuentro. La tendencia apuntaba a ello entonces.

Conte acudió a Romelu Lukaku y Gilmour para cambiar la dinámica alarmante con la que se acercó al cuarto de hora final, con una patada excesiva de Suslov sobre Miguel Gutiérrez, sólo amonestada con amarilla, y un empate inquietante, hasta que, de repente, el goleador belga, diez segundos por encima del añadido, resurgió para sostener el tercer puesto de su equipo.

– Ficha técnica:

1 – Verona: Montipó; Edmunsson, Nelsson, Bella-Kotchap (Frese, m. 55); Oyegoke (Suslov, m. 70), Akpa Akpro (Niasse, m. 82), Gabliardini, Harroui, Bradaric; Bowie y Amine Sarr (Mosquera, m. 55).

2 – Nápoles: Meret; Beukema, Juan Jesús, Buongiorno; Politano (Mazocchi, m. 78), Lobotzka (Gilmour, m. 73), Elmas, Spinazzola (Miguel Gutiérrez, m. 52); Vergara (Giovane, m. 78), Alisson (Lukaku, m. 73); Hojlund.

Goles: 0-1, m. 2: Hojlund. 1-1, m. 64: Hojlund, en propia puerta. 1-2, m. 95: Lukaku.

Árbitro: Andrea Colombo. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Akra Akpro (m. 47+) y Suslov (m. 75) y a los visitantes Vergara (m. 56) y Elmas (m. 71). También enseñó amarilla al técnico del Nápoles, Antonio Conte (m. 69).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de la liga italiana disputado en el estadio Marcantonio Bentegodi de Verona ante unos 35,000 espectadores. EFE