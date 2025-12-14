1-2. Lautaro coloca al Inter en lo más alto

Roma – El argentino Lautaro Martínez marcó este domingo el tanto decisivo en la victoria del Inter de Milán ante el Génova (1-2) que coloca a los ‘nerazzurri’ en lo más alto de la tabla de la Serie A tras los pinchazos de Milan y Nápoles.

Empató el Milan, perdió el Nápoles y el Inter aprovechó el regalo. Está de nuevo en solitario en lo más alto gracias, en gran medida, a otra exhibición de su capitán, un Lautaro que ya es el máximo goleador del campeonato con 8 dianas y 3 asistencias. La anotada ante el Génova de De Rossi valió un liderato y la recuperación tras la derrota sufrida ante el Liverpool en Liga de Campeones.

Fue superior el Inter en líneas generales, sobre todo en el inicio, antes de que el Génova anotara su tanto y creyera en el empate. De hecho, se adelantó el combinado de Cristian Chivu a las primeras de cambio con el tanto de Bisseck, central interista que se inventó un golazo desde la frontal del área con su pierna mala para abrir el marcador.

Asentó el Inter su superioridad gracias al tanto. Controló el duelo con Zielinski y Sucic en el centro del campo. Y con Lautaro siendo un jugador más en cada zona de peligro. Entre líneas para generar espacio y aliviar la salida de su defensa. Y en posición de gol en cada ataque. Hasta que en el minuto 38, su corpulencia y calidad pagaron. Cuerpeó en un balón aéreo, ganó la posición y cuando el balón quedó suelto en el área armó su zurda para fusilar a Leali y encarrilar la victoria.

Los tres puntos del Inter solo se tambalearon en los últimos compases, cuando a falta de poco más de 20 minutos Vitinha ganó la carrera a Bastoni y Akanji para medirse a Sommer, al que esquivó para definir sin oposición y hacer soñar al Luigi Ferraris con una remontada que no llegó. Porque el Inter, con el liderato en juego, se puso serio. Achicó cuando tuvo que achicar, presionó cuando necesitó respiro de trabajo en su área y alargó las posesiones cuando tuvo que hacerlo para poder alzarse a lo más alto.

Lautaro marcó el tanto decisivo y el Inter presentó candidatura tras un inicio algo dubitativo. Ya está líder, con un punto de ventaja sobre Milan y dos sobre Nápoles, en un campeonato italiano todavía muy abierto. El Génova de De Rossi, por su parte, volvió a dar síntomas de mejoría y, pese a la derrota, le saca dos puntos al descenso.

— Ficha técnica:

. 1 – Génova: Leali; Marcandalli, Otoa (Cornet, m.89), Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup (Gronbaek, m.78), Malinovskyi, Ellertsson, Aarón Martín; Vitinha (Ekhator, m.78) y Colombo (Ekuban, m.58).

. 2 – Inter de Milán: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski (de Vrij, m.90), Sucic (Mkhitaryan, m.75), Carlos Augusto; Pio Esposito (Thuram, m.75) y Lautaro Martínez (Diouf, m.84).

Goles: 0-1, m.6: Bisseck; 0-2, m.38: Lautaro; 1-2, m.68: Vitinha

Árbitro: Daniele Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Ekathor (m.92) por parte del Génova; y a Akanji (m.54), Barella (m.73), Bisseck (m.79) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Luigi Ferraris de Génova (norte de Italia). JS