1-2. Gol agónico de Moya da el pase a semifinales al Real España frente al Plaza Amador

Ciudad de Panamá – Con un tanto agónico de Brayan Moya en el minuto 90, el Real España hondureño venció este miércoles 1-2 al Plaza Amador en Panamá y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Plaza Amador buscó el arco rival para intentar sentenciar la eliminatoria. En contraste, Real España apostó por un planteamiento defensivo, esperando oportunidades para jugar al contragolpe.

La ocasión más clara para los locales llegó al minuto 30: un cabezazo sin marca de Jhimar Sánchez que se fue apenas desviado del arco visitante.

Cuando mejor jugaba Plaza Amador, al minuto 41 llegó el golpe visitante: el portero Samuel Castañeda cometió falta sobre Nixon Cruz dentro del área, y tres minutos después Jhow Benavidez convirtió el penalti para adelantar al Real España.

En la segunda parte, Plaza Amador salió decidido a buscar el empate que le devolviera la esperanza de alcanzar las semifinales.

La insistencia panameña tuvo premio en el minuto 75 cuando Ricardo Phillips Jr. sacó un potente remate desde fuera del área que se coló para el 1-1.

Impulsado por el gol, el equipo local se adueñó de la posesión, pero un error defensivo en el 90 resultó fatal. Brayan Moya cazó un balón suelto en el área y lo envió al fondo de la red para poner el 1-2.

Con ese resultado y tras siete minutos de añadido, el Real España selló su clasificación a las semifinales, gracias al criterio del gol de visitante, al marcar dos tantos fuera de casa frente a uno recibido en Honduras.

– Ficha técnica:

1. Plaza Amador: Samuel Castañeda; Eric Davis, Jimar Sánchez, Ómar Córdoba (m.84, Hárold Cummings), Aimar Sánchez; Adbul Knigth, Joel Lara (m.65, Yoameth Murillo), Alberto Quintero (m.83, Jafet Taivez), José Murillo (m.84, Ovidio Lopez); Everardo Rose (m.77, Ricardo Phillips Jr) y Jorlian Sánchez.

Entrenador: Mario Méndez.

2. Real España: Luis López; Maylor Núñez (m.87, Brayan Moya), Devron García, Anfronit Tatum; Jhow Benavides, Nixon Cruz (m.75, Carlos Mejía), Jack Baptiste, Franklin Flores, Daniel Aparicio; Darixon Vuelto (m.87, Danilo Palacios) y Gustavo Souza (m.75, Yeison Moreno).

Entrenador: Jeaustin Campos.

Goles: 0-1, m.44: Jhow Benavidez, de penalti. 1-1, m.85: Ricardo Phillips Jr. 1-2, m.90: Brayan Moya.

Árbitro: Cristhofer Corado, de Guatemala, amonestó a Cruz, Tatum, Benavidez, López y Murillo.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana jugado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la Ciudad de Panamá. EFE