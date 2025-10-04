1-2. El Tottenham escala a la segunda posición

Londres – El Tottenham Hotspur derrotó al Leeds United y escaló hasta la segunda posición de la Premier League, por encima del Bournemouth de Andoni Iraola.

Los ‘Spurs’ no pagaron la resaca europea del viaje a Noruega para empatar con el Bodo/Glimt y consiguieron un buen triunfo a domicilio contra uno de los equipos que ha ascendido este año.

Thomas Frank hizo rotaciones y solo mantuvo a cuatro de los futbolistas que empezaron el partido en la Champions League y el experimento le funcionó.

A los 23 minutos Mathys Tel, en una rápida transición ofensiva, adelantó a los suyos con un disparo desde dentro del área que tocó en un defensa y se envenenó al portero. Antes, el francés ya había demostrado ser la gran amenaza de la mañana en Leeds al estrellar un cabezazo en el larguero.

El 0-1 no fue definitivo y el Leeds tardó apenas ocho minutos en empatar, cuando Brenden Aaronson sacó un disparo que desvió ligeramente un defensa del Tottenham, complicado a Giuglielmo Vicario. El arquero italiano no pudo despejar bien y la pelot le quedó a placer a Noah Okafor para marcar su segundo gol en esta Premier League.

Ya en la segunda mitad, el Leeds pagó la falta de puntería de Dominic Calvert-Lewin, que pudo hacer el 2-1 en un contraataque. Mohammed Kudus condenó la endeblez defensiva de los de Daniel Farke en una jugada con doble error para el Leeds.

Primero, Gudmundsson estuvo muy blando al presionar un pase de Pedro Porro para Kudus y después Patrick Struijk se lanzó al suelo para tapar el disparo del de Ghana, pero con tan mala suerte que rozó lo justo la bola para cambiar su trayectoria.

En el tiempo de descuento, Vicario salvó a los suyos con una gran estirada a disparo de Joel Piroe y Struijk se quedó muy cerca de empatar con un cabezazo en un córner en el último minuto.

Para el Tottenham, esta victoria les permite agarrarse a las primeras posiciones de la tabla y se quedan segundos, con catorce puntos, los mismos que el Bournemouth, que ganó este viernes al Fulham, y uno menos que el Liverpool, que jugará más tarde contra el Chelsea. El Leeds es duodécimo con ocho puntos tras seis jornadas, un buen botín en su vuelta a la Premier. EFE