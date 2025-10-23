1-2. El Roma se queda en la orilla ante un certero Plzen

Redacción deportes – El Viktoria Plzen conquistó este jueves el Estadio Olímpico al vencer por 1-2 al Roma, que, liderado por el argentino Paulo Dybala, estuvo cerca de empatar en numerosas ocasiones sin suerte alguna, en la tercera jornada de la Liga Europa.

El equipo ‘giallorossi’ recibió dos goles en apenas tres minutos en el ecuador de la primera parte, del ghanés Prince Adu y el francés Cheick Souare, pero reaccionó con tiempo de sobra por delante (m.54) con el penalti anotado por Dybala.

Desde ese momento hasta el final del partido el Roma asedió al Plzen y llegó a rematar hasta en 20 ocasiones, ocho de ellas a puerta, aunque sin puntería de cara a gol para desesperación de su entrenador.

A los de Gasperini les espera una complicada visita a la casa del Sassuolo este domingo. EFE