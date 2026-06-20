1-2. El Málaga vence y asciende a Primera ocho años después

Almería – El Málaga se hizo con la victoria a domicilio (1-2) ante el Almería y consiguió, ocho años después, el ascenso a Primera División.

Los goles de Chupe, que había tenido dos ocasiones de gol en la primera parte, y de Larrubia pusieron las cosas cuesta arriba para el Almería. Baptistao avivó la esperanza para los locales con un gol en el minuto 75, pero al Almería no le dio tiempo ni las ideas aparecieron para poder llevar el partido a la prórroga.

El conjunto malaguista fue creciendo hasta hacerse con el control. Empujó al Almería hacia su propio campo y dificultó la salida de balón de los de Rubi, que apenas lograban enlazar posesiones.

Melamed sostenía buena parte de la producción ofensiva rojiblanca y Baptistao entró para tratar de cambiar el panorama. Sin embargo, en el minuto 64 llegó el golpe visitante. Una mala salida de balón de Bonini fue aprovechada por Joaquín para asistir a Chupe, que batió a Andrés Fernández y puso por delante al Málaga.

El gol obligó al Almería a asumir riesgos y la reacción no tardó en llegar, aunque también dejó espacios atrás. En el 70, Larrubia culminó una rápida acción visitante con un potente disparo que amplió la ventaja.

Rubi movió el banquillo y apostó por un juego más ofensivo con las entradas de Morcillo, Luna y Thalys. El premio llegó en el minuto 75, cuando Baptistao recortó distancias tras un centro de Luna prolongado por Embarba. Los rojiblancos se volcaron hasta el final, pero ni Arribas ni Bonini encontraron el empate, en un desenlace marcado además por dos expulsiones, una por cada equipo.

– FICHA TÉCNICA

1 – UD Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m. 72), Ely, Bonini, Muñoz (Morcillo, m. 72); Lopy (Puigmal, m. 86), Dzodic; Embarba, Arribas, Melamed (Leo Bapitstao, m. 58), y Miguel (Thalys, m. 72).

2 – Málaga CF: Herrero; Puga, Murillo (Niño, m. 52), Montero, Rafita; Larrubia, Dotor, Merino, Joaquín (Ochoa, m. 78); Lorenzo (Rafa Rodríguez, m. 78) y Chupe (Darko, m. 86).

Goles: 0-1, m. 64: Chupe. 0-2, m. 70: Larrubia. 1-2, m. 75: Baptistao.

Árbitro: Muñiz Muñoz, aragonés. Amonestó a Lopy (m. 45) y Baptistao (m. 94), de la UD Almería, y a Dotor (m. 50) y Chupe (m. 64). Expulsó a Thalys (m. 94), de la UD Almería, por agredir a un rival y a Ochoa del Málaga por doble amonestación (m. 98).

Incidencias: Partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División, disputado en el UD Almería Stadium, con 17.825 espectadores. EFE (AD)