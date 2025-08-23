1-2. El Leverkusen empieza con derrota

Berlín – El Bayer Leverkusen empezó este sábado su andadura en la nueva temporada de la Bundesliga, la primera tras la marcha de Xabi Alonso, con una derrota en casa por 1-2 ante el Hoffenfeim, que fue claramente superior.

El Hoffenheim comenzó el duelo con ímpetu, tuvo la primera ocasión clara de gol con un remate a un poste de Lemperle en el minuto 2 y se hizo rápido con el control del balón.

El Leverkusen dio la vuelta a la situación en el minuto 6 con un gol de cabeza de Quansah tras un lanzamiento de falta de Alejandro Grimaldo, pero el Hoffenheim empató en el 25 por medio de Asllani, que marcó desde corta distancia tras un pase de Touré.

Dos veces, en sendos lanzamientos de falta, en los minutos 34 y 43, el Leverkusen estuvo cerca del segundo, pero está en un proceso de encontrarse a sí mismo tras la marcha de Xabi Alonso y la llegada al banquillo de Erik ten Hag y tras perder a jugadores claves en todas las líneas como Jonathan Tah, Florian Wirtz y Jeremy Frimpong.

Lo que parece quedar del conjunto de Xabi Alonso es la estrategia en las faltas, lanzadas por Grimaldo o por Alexei García. Del resto, ni sombra de aquel equipo que llegó a someter a los rivales.

La superioridad del Hoffenheim se concretó en el minuto 52 cuando Lemperle marcó el 1-2 con un disparo con la pierna derecha desde 20 metros a pase de Asllani.

Tras el gol de Lemperle, el partido cambió. El Hoffenheim se replegó y el Leverkusen tuvo más la pelota, pero siguió teniendo dificultades para llegar.

Hubo que esperar hasta el minuto 79 para que el equipo local lograra generar una ocasión clara con un desborde de Grimaldo cuyo centro posterior llegó a Nathan Tella, que remató contra el exterior de la red.

– Ficha técnica:

1 – Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Tapsoba, Hincapié; Arthur (Poku, m.46); Aleix García, Andrich, Grimaldo; Maza (Echeverry, m.85), Schick y Tella (Fofane, m.85).

2 – Hoffenheim: Baumann; Courfal (Prömel, m.88), Hrnac (Akpoguma, m.74), Machida (Chávez, m.45), Bernardo; Avdullahu, Burger (Tohumcu, m.46); Kramaric, Touré; Lemperle (Prass, m.75) y Asllani.

Goles: 1-0, min.6: Quansah. 1-1, min.25: Asllani. 1-2, min.52: Lemperle.

Árbitro: Daniels Siebert. Amonestó a Kramaric, Machida, Avdullahu y Tohumcu.

Incidencias: partido de la primera jornada de la Bundesliga disputado en la BayArena de Leverkusen. EFE