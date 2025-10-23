1-2. El Bolonia vence en Bucarest y estrena su casillero de victorias

Redacción deportes – El Bolonia estrenó su casillero de victorias en la presente edición de la Liga Europa, tras imponerse este jueves por 1-2 en su visita al campo del Steaua de Bucarest, en un encuentro que los de Daniel Niccolini apenas tardaron doce minutos en dejar encarrilado.

Una trepidante puesta en escena en la que jugó un papel fundamental el delantero Thijs Dallinga, que, tras asistir a los nueve minutos a Jens Odgaard para que el danés abriese el marcador, firmó tres minutos más tarde el 0-2 para el conjunto transalpino.

Dos zarpazos con los que el Bolonia pareció dar por concluido el duelo, lo que no desaprovechó el Steaua para crear alguna que otra ocasión, la más clara en un remate a los 41 minutos del senegalés Mamadou Thiam que obligó a lucirse al guardameta visitante Lukasz Skorupski.

Nada pudo hacer, sin embargo, el cancerbero polaco por impedir que Daniel Birligea recortase finalmente la distancia para el conjunto rumano, pero nada pudo evitar el triunfo de un Bolonia, que vio como el poste evitó a los 84 minutos que Riccardo Orsolini anotase un tercer gol que hubiera evitado los apuros finales al equipo italiano. EFE