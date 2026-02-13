1-2. El Benfica cumple en Liga con la vista puesta en el Real Madrid

Lisboa – El Benfica sumó otra victoria este viernes en la vigésima segunda jornada de la Liga Portugal, por 1-2 frente al Santa Clara, y ya tiene la vista puesta en el partido que lo volverá a enfrentar la próxima semana al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El marcador lo inauguró el griego Vangelis Pavlidis en el minuto 16 con un cabezazo que lo sitúa como el máximo goleador de la competición lusa esta temporada, aunque seguido muy de cerca del colombiano Luis Suárez, quien viste la camiseta del Sporting.

Aunque el segundo oficialmente no fue anotado por el griego, si fue una jugada suya la que selló la victoria, ya que tras irrumpir en el área, Pavlidis centró y Paulo Vítor desvió la pelota hacia su propia portería, anotando un autogol.

Los locales trataron de acercarse en el marcador ya comenzada la segunda parte, en el minuto 47, con un tanto firmado por Gonçalo Paciência de cabeza tras un córner desde la izquierda de Klismahn que Trubin, héroe del último partido de las ‘águilas’ contra el Real Madrid, no pudo parar.

Los encarnados mantienen la tercera posición de la tabla, con 52 puntos, por detrás del líder, el Oporto, que suma 56 a la espera de jugar su partido correspondiente a esta jornada el próximo domingo.

El Benfica se volverá a ver las caras con el Real Madrid el próximo martes en casa, en el Estádio da Luz, tras la hazaña de lograr pasar de fase con una victoria por 4-2 frente a los blancos. EFE