1-2. El América golpea primero ante el Olimpia en la Copa de Campeones

Tegucigalpa – El América mexicano se impuso este martes por 1-2 al Olimpia hondureño en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El primer tiempo fue de ida y vuelta, con dominio parcial del equipo hondureño, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, durante los primeros 35 minutos.

El delantero Jorge ‘Toro’ Benguché se convirtió en la principal amenaza para la defensa mexicana, generando la mayoría de las llegadas por la banda derecha.

Benguché avisó primero al minuto 10 con un potente disparo que rozó el poste derecho y volvió a probar suerte al 28, cuando un remate de zurda fue desviado por el guardameta Luis Malagón con una espectacular estirada al poste inferior izquierdo, enviando el balón a tiro de esquina.

Cuando Olimpia parecía controlar el partido, el equipo mexicano logró abrir el marcador al 47 con Víctor Dávila, quien aprovechó un saque de esquina y, con un zurdazo desde el centro del área, superó al portero Edrick Mejívar, poniendo el 0-1 y obligando a los hondureños a buscar la reacción en la segunda parte.

Jorge Álvarez igualó el marcador al minuto 50 con un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior derecho, tras una asistencia de José Pinto.

Solo dos minutos después, el árbitro estadounidense, Ismail Elfath, anuló un gol a Benguché, quien viene de ser el máximo artillero de la Copa Centroamericana con ocho tantos, por posición adelantada.

El América, bajo la dirección del brasileño André Jardine, continuó presionando y, finalmente, encontró el gol de la victoria al minuto 88 con un remate de Ramón Juárez que sentenció el 1-2 definitivo.

El partido de vuelta se disputará el próximo 11 de febrero en México, donde Olimpia buscará revertir el resultado.

El delantero Henry Martín del América.

Ficha técnica:

1. Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett (Santiago Ramírez, m.89), Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez (Raúl García, m.89), Edwin Rodríguez (Jerry Bengtson, m.79), Agustín Mulet, José Mario Pinto y Jorge Benguché.

Entrenador: Eduardo Espinel.

2. América: Luis Malagón, Sebastián Cáceres (Miguel Vázquez, m.92), Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos (Alan Cervantes, m.92), Rodrigo Dourado, José Raúl Zúñiga (Alex Zendejas, m.61), Alexis Gutiérrez (Brian Rodríguez, m.61), Erick Sánchez y Víctor Dávila.

Entrenador: André Jardine.

Goles: 0-1, m.47: Víctor Dávila. 1-1, m.50: Jorge Álvarez. 1-2, m.88: Ramón Juárez.

Árbitro: Ismail Elfath (estadounidense). Amonestó a Agustín Mulet y Facundo Queiroz, del Olimpia, y a Rodrigo Dourado, del América.

Incidencias: Partido de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. EFE/lb