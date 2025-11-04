1-1. Vlahovic sostiene a la ‘Juve’

Roma – El serbio Dusan Vlahovic sostuvo este martes al Juventus Turín con un gol salvador que significó el empate ante un gran Sporting de Portugal (1-1) que, liderado por el uruguayo Maximiliano Araújo, solo ha perdido una vez tras cuatro jornadas de Liga de Campeones.

Segundo partido de Luciano Spalletti en el banquillo ‘bianconero’, primero en ‘Champions’. Mantuvo su línea el exseleccionador italiano con dos elecciones claras y repetidas como la de Koopmeiners, mediapunta, haciendo de central zurdo en la línea de tres y Vlahovic como nueve titular. Dos elecciones que, si bien no sirvieron para marcar la primera victoria juventina en Liga de Campeones, bien le valen el invicto desde su llegada a Turín.

Y eso que el partido no se le pudo poner más en contra. Golazo de un Araújo que sumó su primer tanto en la presente edición de la máxima competición de clubes. Minuto 12. Zapatazo cruzado desde el perfil zurdo. Al palo y ventaja para los lusos. Fueron los mejores momentos del combinado portugués, que topó con el larguero pocos segundos después con un disparo de Trincao.

Resistió la ‘Juve’ en casa a la dos grandes acometidas del Sporting. Salió con vida de ese momento de zozobra que Vlahovic se encargó de finalizar. El serbio, que al inicio de la campaña estaba más fuera que dentro, apunta ahora incluso a renovar tras la llegada de Spalletti y la confianza renovada de la directiva.

Con acciones como la de esta noche, es algo merecido. El delantero hizo lo que tenía que hacer. Marcar. Rui Silva se lo impidió con un paradón en primera instancia. Pero a la segunda intentona no pudo hacer nada el meta.

Se juntaron tres de los jugadores más importantes de la ‘Juve’ para fabricar el tanto del empate.Yildiz aguantó. Thuram inició su habitual galopada y sirvió al primer palo un balón raso. Vlahovic, inteligente, con un movimiento de delantero puro, intuyó la asistencia y atacó el primer palo para sumar su tercer tanto en ‘Champions’ en la presente temporada.

Tomó el control la ‘Juve’, pero no pudo hacer más para sacar una victoria que, en realidad, necesita con urgencia en el Viejo Continente. Vlahovic, Thuram y David lo intentaron sin éxito en la segunda mitad. Resistió también el Sporting cuando tuvo que hacerlo.

La ‘Juve’, que todavía no ha ganado en lo que va de edición, suma solo tres puntos, al borde de quedarse fuera de los puestos de ‘play-off’ a octavos de final. El Sporting, con este empate, se mantiene con 7 unidades en la décima posición.

— Ficha técnica:

1 – Juventus Turín: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (Miretti, m.83), Thuram (Kostic, m.72), McKennie; Conceiçao (Zhegrova, m.72), Yildiz (David, m.87) y Vlahovic (Adzic, m.83).

1 – Sporting Portugal: Silva; Vagiannidis (Quaresma, m.67), Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda (Catamo, m.67), Trincao, Gonçalves (Alisson Santos, m.82); Ioannidis.

Goles: 0-1, m.12: Araujo; 1-1, m.34: Vlahovic

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Thuram (m.24), Cambiaso (m.27) por parte del Juventus Turín; y a Goncalves (m.33), Araujo (m.61), Hjulmand (m.73) por parte del Sporting Portugal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte Italia). EFE