1-1. Valverde venga a Alexander-Arnold

Londres – El lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 para Inglaterra en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penalti que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.

Los aficionados ingleses se dedicaron durante noventa minutos a lanzar aviones de papel al campo. Tal era su hartazgo ante el juego de su equipo, aburrido, plano y sin riesgos, que su único entretenimiento era la papiroflexia. El gol de Ben White en la recta final, anulado por su propio penalti, incrementa las dudas de la Inglaterra y su unidad B a dos meses del Mundial.

Thomas Tuchel reservó a jugadores importantes, como Harry Kane, Declan Rice y Jude Bellingham, y dio la oportunidad a algunos futbolistas para que se ganaran el puesto en la Copa del Mundo, pero estos no pudieron hacerlo peor. No porque jugaran mal, sino porque directamente ni se presentaron a un Wembley al completo y en el que probablemente muchos aficionados se arrepintieron de pagar la entrada.

El espectáculo, si es que así se puede llamar a lo visto este viernes, fue inexistente. Los que mejor se lo pasaron fueron los pocos miles de uruguayos que estuvieron arrinconados en una de las esquinas del estadio y los aficionados ingleses del Leeds que ovacionaron un par de ocasiones a Marcelo Bielsa, el héroe de su ascenso a Premier League en 2020.

En lo deportivo, nada o casi nada. Un par de acercamientos de Agustín Canobbio y de Marcus Rashford, los únicos que se animaron en solitario, y mucho miedo. Miedo a una lesión como la que sufrió Joaquín Piquerez a los diez minutos.

El futbolista de Palmeiras se hizo mucho daño en un tobillo en un lance con Noni Madueke y tuvo que marcharse en camilla del césped. Vista la gravedad de la acción y a poco más de dos meses para el Mundial, puede peligrar el torneo para el lateral. Minutos después el que se lesionó fue Madueke, a priori de menos gravedad, pero fue un aviso suficiente para ambos equipos de que redujeran marchas y no se expusieron a un problema físico que comprometiera el final de temporada y el torneo más importante de los últimos cuatro años.

Con esto en mente, los noventa minutos fueron un desfile, una comparsa de pases entre los centrales y alguna ocasión aisladísima como la de Dominic Calvert-Lewin, que de cabeza y a veinte minutos de final estuvo cerca de abrir el marcador.

El balón parado, única arma de este equipo, actuó de salvavidas. En un córner, Adam Wharton blocó con una pantalla a Giménez y el remate en el segundo palo lo empujó a portería vacía Ben White, uno de los que ha dejado fuera de esta convocatoria a Trent Alexander-Arnold. Pese a que el VAR revisó la jugada, por el blocaje de Wharton, el árbitro, ante las protestas de los uruguayos, no anuló el tanto.

En el tiempo de descuento, White, sin embargo, se convirtió en villano, al patear a Fede Viñas y cometer un penalti que el árbitro negó en primera instancia, pero que confirmó tras revisar el VAR. Valverde, desde los once metros, continúa con su racha goleadora, siete goles en los últimos seis partidos.

La incógnita queda en los varios jugadores que tenían que impresionar a Tuchel en esta ventana internacional. Los Bowen, Henderson, Garner, Tomori, Spence y Solanke que apenas aprovecharon su oportunidad. En el duelo de este martes contra Japón, el equipo que sacará el alemán será muy diferente y muchos de ellos ya no volverán a jugar con Inglaterra hasta el Mundial. Si les convocan.

Para Uruguay, la próxima parada será Argelia en el Allianz Stadium de Turín el próximo martes.

Ficha técnica:

1 – Inglaterra: Trafford; Livramento, Tomori (White, m.69), Maguire, Spence (Hall, m.69); Garner (Mainoo, m.69), Henderson; Madueke (Bowen, m.38), Rashford (Barnes, m.69), Foden (Palmer, m.56) y Solanke (Calvert-Lewin, m.57).

1 – Uruguay: Muslera; Varela, Olivera (Sanabria, m.88), Araújo, Piquerez (Giménez, m.16); Ugarte (Rodríguez, m.88), Valverde, de Arrascaeta (Darwin, m.88); Canobbio (Martínez, m.88), Araújo (Pellistri, m.65) y Aguirre (Viñas, m.65).

Goles: 1-0. White, m.81 y 1-1. Valverde, m.94.

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania) amonestó a Ugarte (m.71) por parte de Uruguay.

Incidencias: Partido amistoso como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante 80 581 espectadores. JS