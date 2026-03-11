1-1. Un penalti de Havertz salva al Arsenal de la derrota en Leverkusen

Berlín – El Bayer Leverkusen y el Arsenal empataron este miercóles 1-1 con goles de Robert Andrich para el equipo alemán, en el minuto 46, y de Kai Havertz, de penalti, para los ingleses en el minuto 87 cuando el partido ya parecía iba a concluir con derrota del equipo inglés.

Los dos goles se produjeron en situaciones a balón parado -el de Andrich fue un cabezazo en un córner- lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica.

Los dos equipos se dieron pocos espacios para atacar y ambos dieron muestras de gran disciplina táctica lo que llevó a que en la primera parte hubiera pocas llegadas claras.

La mejor ocasión en los primeros 45 minutos la tuvo el Arsenal con un remate de Gabriel Martinelli en el minuto 20 que se estrelló contra la escuadra.

La banda izquierda del Arsenal era la más activa en ataque, mientras que en la otra banda Saka sufría mucho en su duelo personal con Alejandro Grimaldo.

El segundo tiempo empezó con un cabezazo de Terrier, a centro de Grimaldo, que David Raya desvió a saque de esquina. Grimaldo se encargó de sacarlo y puso el balón en el segundo poste, donde apareció Robert Andrich para batir a Raya de cabeza y poner en ventaja al Leverkusen.

El Arsenal buscó el empate ante todo con balones altos al área, la mayoría de los cuales terminaban en la cabeza de los defensas del Leverkusen.

La presión sobre el área del equipo alemán, sin embargo, se fue haciendo más fuerte a través de los minutos y empezaron a producirse faltas y saques de esquina, situaciones en las que la peligrosidad del Arsenal es conocida.

Sin embargo, el Leverkusen sorteó bien las situaciones que se presentaban y todo parecía encaminado hacia la victoria cuando, en el minuto 27, se produjo un penalti a favor del Arsenal por un contacto mínimo de Tillmann contra Mandueke. Kai Havertz, que jugó diez años en el Leverkusen, donde inició su carrera, asumió el lanzamiento y logró el empate para el Arsenal.

– Ficha técnica:

1 – Bayer Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios (Fernández, 82), Aleix García, Grimaldo; Terrier (Hofmann, 82), Maza (Tillmann, 74); Kofane.

1 – Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka (Madueke, 60), Eze (Gabriel Jesús, 82), Martinelli; Gyökeres (Havertz, 74).

Goles: 1-0, min 46, Andrich. 1-1, m.87, Havertz, de penalti.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). Amonestó a Andrich, Martinelli, Poku, Palacios, Zubimendi, Grimaldo, Havertz

Incidencias: partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el BayArena de Leverkusen. EFE