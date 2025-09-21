1-1. Un gol en el minuto 92 de Tabakovic frena la reacción del Leverkusen

Redacción deportes – Un cabezazo de Haris Tabakovic en el minuto 92 frenó este domingo la reacción del Bayer Leverkusen, que sentía suya su segunda victoria consecutiva, cerca ya de la zona de la Liga de Campeones, hasta el 1-1 a última hora del Borussia Moenchengladbach.

Antes había anotado Mark Tillman, con un buen remate con la derecha dentro del área en el minuto 70. Su segundo tanto de la campaña. Ya marcó una de las dianas del 3-3 frente al Werder Bremen y repitió este domingo, insuficiente en ambos casos para lograr el triunfo.

El Leverkusen, que podría haber sido quinto con la victoria, es duodécimo. El Gladbach sigue en el penúltimo puesto, con su segundo punto de la campaña. EFE