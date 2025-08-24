1-1. Sarr y Hudson-Odoi firman tablas en Selhurst Park

Londres – Crystal Palace y Nottingham Forest empataron 1-1 en Selhurst Park, en un encuentro en el que Ismaïla Sarr inauguró el marcador para los locales con un remate preciso a un centro desde la derecha de Daniel Muñoz, y en la segunda parte, el Forest igualó la contienda con un tanto de Callum Hudson-Odoi.

El inglés, tras un pase de Dan Ndoye, definió a la perfección en el mano a mano frente a Dean Henderson para poner el empate.

El Palace dominó gran parte del primer tiempo y estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso cuando un cabezazo de Marc Guéhi se estrelló en el poste.

En la reanudación, apenas se vieron grandes ocasiones hasta que los visitantes rozaron la victoria en los minutos finales con un remate del brasileño Igor Jesus que se topó con el palo. EFE