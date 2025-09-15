1-1. Real España saca un empate en su visita a La Paz

La Paz – El Génesis PN empató este lunes 1-1 ante el Real España en el cierre de la jornada nueve del Torneo de Apertura 2025 en el estadio Roberto Suazo Córdova en La Paz.

Las emociones llegaron hasta el minuto 30 cuando Christopher Fonseca se dejara caer en el área al recibir un pequeño toque en su espalda por parte de Darixon Vuelto y el árbitro pitó la pena máxima para los Caninos.

Al minuto 31, William Moncada anotó a favor del Génesis PN mediante un exitoso lanzamiento penalti.

Sin embargo, los Aurinegros empataron en los minutos adicionales del primer tiempo con un tito libre de Jhow Benavídez y Daniel Aparicio remató de cabeza.

Los otros resultados de la jornada 9: Marathón 1-0 CD Choloma, Lobos 3-3 Motagua, Juticalpa FC 2-1 Platense y Victoria 2-3 Olancho FC.