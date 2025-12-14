1-1. Platense rescata empate ante Olancho en su debut en las triangulares del Apertura

Puerto Cortés – El Platense rescató este domingo un empate de 1-1 ante el Olancho FC en la segunda fecha de la triangular del grupo B del Torneo de Apertura 2025. El partido se disputó en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

La primera jugada de peligro llegó hasta el minuto 22, luego que los “Tiburones” comandaron un ataque por medio de Carlos Pérez, la jugada fue finalizada por Erick “Gio” Puerto que sacó un remate que pegó en el vertical.

Sin embargo, los visitantes anotaron primero mediante el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera en el minuto 24, quien, en dos oportunidades, remató de cabeza para que el balón ingresara a la portería.

En el minuto 39, Manuel Salinas intentó un fuerte remate de derecha desde fuera del área, pero el arquero del Olancho FC, Gerson Argueta, realizó una tapada espectacular.

Durante el segundo tiempo, los locales llegaron con convicción hacia la portería rival y manteniendo la velocidad en los rebotes lo intentó tras una jugada a balón parado.

A minuto 63, luego de una gran jugada colectiva el balón encontró la cabeza de Puerto que de cabeza asistió a Allan Fajardo que cumplió una regla no escrita que dos cabezazos en el área terminan en gol.

El fútbol hondureño juega su liguilla final con la disputa de dos triangulares. La primera la integran: Olimpia, Real España y Motagua, mientras la segunda la componen Marathón, Platense y Olancho. Los ganadores de las triangulares avanzan a la final que se jugará el próximo año. AG