1-1. Nico Paz hace un favor al Inter

Roma – El argentino Nico Paz volvió a ejercer este miércoles de líder del Como 1907 y, con su gol en San Siro, puso contra las cuerdas a un Milan (1-1) que consiguió una reacción insuficiente en la segunda mitad con el tanto de Rafael Leao.

Al mismo tiempo que encajaba una dura derrota en la fría ciudad de Bodo que le complica su pase a octavos de final de la Liga de Campeones, el Inter recibió en San Siro el favor de Nico Paz. La perla argentina, con su tanto, apartó casi definitivamente al Milan, único perseguidor de los ‘nerazzurri’, de la pelea por un ‘Scudetto’ que tiene en su mano, con siete puntos de ventaja.

No necesitó esta vez Paz una jugada descomunal, un disparo preciso o una acción de esas individuales que suelen decantar los partidos. Simplemente presionó bien. Se aprovechó del exceso de confianza de Mike Maignan, meta del Milan, para interceptar su salida de balón. Estiró su pierna, cortó el pase y se quedó en un mano a mano a la media hora de juego. No lo desaprovechó, claro. Definió tranquilo, por debajo del arquero galo, claramente frustrado y contrariado por un error impropio de un meta de su nivel.

Ya antes del tanto, el Como había amenazado la puerta del Milan, incluso llegó a marcar por medio de Vojvoda, anulado por fuera de juego. Fue una declaración de intenciones la primera mitad de un Como dolido por su reciente derrota ante una ‘Fiore’ en descenso, empeñado en conquistar San Siro para acercarse a los puestos de Liga de Campeones.

Lo hubiera conseguido de haber minimizado el otro talento individual del Milan, siempre excluyendo a Modric de esta ecuación, motor incansable del combinado de Massimiliano Allegri, expulsado en los minutos finales el técnico por enfrentarse al banquillo de Cesc Fábregas.

Pero el luso, con una sola acción de peligro, es diferencial. No se le puede dejar espacio y Jashari encontró una grieta entre Jacobo Ramón y Diego Carlos. Sirvió en largo, a la carrera imparable del luso. Butez intentó achicar, pero llegó tarde. Leao rubricó la vaselina desde fuera del área y empató un duelo que finalizó con el empate en el marcador. Nico Paz le hizo un favor al Inter, porque el Milan está ya, como segundo clasificado, a siete puntos del liderato. Y el Como, aunque con la segunda jornada consecutiva sin ganar, a cinco de los puestos ‘Champions’, ocupando la sexta plaza que, eso sí, le garantiza competición europea.

— Ficha técnica:

1 – Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (Gabbia, m.46); Athekame (Saelemaekers, m.56), Jashari, Modric, Ricci (Fofana, m.56), Bartesaghi; Nkunku (Fullkrug, m.62) y Leao (Pulisic, m.82).

1 – Como 1907: Butez; Kempf, Jacobo Ramón, Diego Carlos; Van Der Brempt (Álex Valle, m.71), Perrone, Sergi Roberto (Da Cunha, m.78), Vojvoda (Smolcic, m.90); Caqueret (Jesús Rodríguez, m.78), Baturina; Nico Paz (DOuvikas, m.71).

Goles: 0-1, m.32: Nico Paz; 1-1, m.64: Rafael Leao

Árbitro: M.Mariani. Mostró tarjeta amarilla a Leao (m.68), Saelemaekers (m.89) por parte del Milan; y a Nico Paz (m.53), Butez (m.63), Jacobo Ramón (m.68), Sergi Roberto (m.) por parte del Como 1907. Expulsó con roja directa a Allegri (entrenador, m.81), del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte). El encuentro se aplazó a este día debido a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, celebrada el 6 de febrero en este mismo recinto. EFE