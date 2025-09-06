1-1. Nicaragua sorprende a Costa Rica y le saca un histórico empate en Managua

San José – La selección de Nicaragua sorprendió este viernes en Managua a la de Costa Rica al firmar un histórico empate por 1-1 en la primera jornada del grupo C de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Con 10 jugadores desde el minuto 54, la Azul y Blanco remontó una desventaja mínima a la favorita Costa Rica, que la hace soñar en sus aspiraciones de clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

El recién ingresado Byron Bonilla cobró un penal en el minuto 81 y batió al experimentado portero Keylor Navas, que hizo estallar en júbilo a los miles de aficionados que asistieron al Estadio Nacional de Fútbol, en Managua.

Los costarricenses se habían ido adelante en el marcador en el minuto 60 tras un tiro de esquina cobrado por Alejandro Bran, que remató de cabeza el central Alexis Gamboa.

Luego de un primer tiempo sin goles, el seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, apeló al banquillo para aumentar la presión con el ingreso del mediocampista Bran por Brandon Aguilera, que no estuvo en su mejor día.

Nicaragua perdió en el minuto 54 por expulsión a Jason Coronel, luego de que los casa reclamaran un penal en una jugada peligrosa en el área.

Tras la expulsión de Montes y el gol de Costa Rica, el entrenador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio ‘el Fantasma’ Figueroa, frotó su lámpara y puso en el terreno a Marlon López, Byron Bonilla y Bancy Hernández, que le dieron nuevos aires a los locales.

Bonilla, Hernández y Ariel Aráuz, una de las figuras, se conviritieron en una amenaza permanente para la portería de Navas.

Tras el empate, el ‘piojo’ Herrera también movió su banco, pero no encontró el revulsivo para Costa Rica, que estuvo falto de personalidad y sufrió un duro golpe de autoridad. Figueroa le ganó el pulso a Herrera.

Con los resultados de este viernes, las cuatro selecciones que conforman el Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 quedaron empatados con 1 puntos. Horas antes, las selecciones de Haití y Honduras empataron sin goles.

El próximo rival de Nicaragua será Honduras, mientras que Costa Rica se enfrentará a Haití.

– Ficha técnica

1- Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Henry Niño, Justin Cano, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Junior Arteaga (m.46 Jacob Montes) , Ariel Aráuz (M.87 Eber Martínez), Enmanuel Gómez (m.68 Bancy Hernández); Juan Barrera (m.68 Byron Bonilla)y Ariagner Smith (m.57 Marlon López).

Entrenador: Marco Antonio Figueroa (CHI).

1- Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Mora (m.85 Kenan Myrie), Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Francisco Calvo: Joseph Mora (m.64 Anthony Contreras); Orlando Galo, Brandon Aguilera (m.46 Alejandro Bran), Josimar Alcocer (m.85 Ariel Lassiter); Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

Entrenador: Miguel Herrera (MEX).

Goles: 0-1, m.60: Alexis Gamboa. 1-1, m.81: Byron Bonilla (P)

Árbitro: El mexicano Marco Antonio Ortiz Nava expulsó con roja directa a Jason Coronel y amonestó al nicaragüense Junior Arteaga y a los costarricenses Alexis Gamboa y Francisco Calvo.

Incidencias: Partido del grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026 disputado en el Estadio Nacional de Fútbol, en Managua, capital de Nicaragua. EFE