1-1. Motagua manda al Olimpia a la final tras empatar con Real España

Tegucigalpa – El Motagua empató 1-1 con el Real España la noche de este martes 23 de diciembre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, norte de Honduras, y de paso le dio un empujoncito al Olimpia a la Final del Torneo Apertura de la Liga Nacional.

– El centenario Marathón jugará la final con el Rey de Copas -Olimpia-. El primer juego es en San Pedro Sula y la vuelta en la capital. La copa la disputan los dos mejores equipos del Apertura.

Los azules, dirigidos por el DT español, le echaron una manita a su más enconado rival -Olimpia- y lo enviaron a la final contra el Marathón.

Los aurinegros se pusieron a ganar a los 44 minutos vía lanzamiento penal que cobró magistralmente Jhow Benavides. El lanzamiento de 11 metros marcado por el árbitro Nelson Salgado dejó muchas dudas, pero los locales lo cambiaron por gol.

En la segunda parte, Real España pudo liquidar el juego, pero la mala puntería de sus atacantes no permitió que la Realeza finiquitara el partido.

Real España se volvió a quedar a las puertas de disputar otra final.

Las Águilas, ya eliminadas desde antes del juego, se afianzaron y en los últimos 20 minutos llevaron la voz cantante. Y fue a los 86 minutos que Carlos “Zapatilla” Mejía puso la igualdad en los cartones y con ello la tristeza de los locales que no daban crédito a lo ocurrido.

Con el resultado el Olimpia gana la Triangular 1 con 7 puntos, Real España sumó 4 puntos y Motagua con 2. A falta de un juego, los sampedranos ya no podría desplazar a los blancos, por lo que la final del Apertura la disputarán Marathón y Olimpia.

Marathón busca su título número 10, mientras Olimpia luchará por la copa 40. Las finales se juegan primero en San Pedro Sula y el cierre en Tegucigalpa. JS