1-1. Los Angeles empata con Cruz Azul y es semifinalista en la Concacaf

Puebla (México) – Los Angeles FC, de la MLS estadounidense, empató este martes 1-1 con el Cruz Azul mexicano para convertirse en el primer semifinalista de la Copa de campeones de la Concacaf, al ganar la serie por margen de 4-1.

El uruguayo Gabriel Fernández anotó por los Azules, que dominaron el partido, mas carecieron de contundencia y perdieron el título ganado en el 2025, guiados por el entrenador uruguayo Vicente Sánchez. El gabonés Denis Bouanga descontó por los estadounidenses.

Después de ser goleados por 0-3 el pasado martes en el partido de ida, los Azules del estratega argentino Nicolás Larcamón comenzaron con líneas adelantadas, aunque, desconcentrados, recibieron cuatro amonestaciones en los primeros 13 minutos.

Luego de una falta en el área del español Sergi Palencia, en el minuto 15 el ‘Toro’ Fernández convirtió el penalti para poner el 1-0, con lo cual el cuadro de México logró su primer objetivo: hacer un gol temprano.

Cruz Azul insistió en atacar. En el minuto 33, Andrés Montaño tuvo en sus botines el segundo gol, pero remató por fuera.

Como en la primera mitad, en la segunda los mexicanos salieron acelerados ante un rival que adoptó una actitud ofensiva y por momentos le quitó la pelota a los celestes.

Los aficionados mexicanos, que retaron hace dos semanas con su grito homofóbico al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sin que hubiera consecuencias, y repitieron el acoso en los últimos partidos de liga, hoy insistieron, lo cual llevó a la suspensión momentánea del partido cinco minutos.

Recuperados por la pausa que les regalaron los aficionados del equipo contrario, el cuadro de Los Angeles presionó en la reanudación.

Los celestes insistieron en el ataque, mas carecieron de puntería en remates de Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández, en los cuales se lució el guardameta francés Hugo Lloris.

Cuando más concentración necesitaba Cruz Azul, en el 90+2 el argentino Gonzalo Piovi se hizo expulsar en una agresión ingenua y firmó la eliminación de su equipo.

Segundos después, hubo una falta en el área del colombiano Willer Ditta y Bouanga convirtió el penal, el 1-1.

Frustrados, los hinchas repitieron el grito homofóbico, sin consecuencias.

En la semifinal, Los Angeles FC enfrentará al ganador entre el Toluca mexicano y el Galaxy de Los Angeles de la MLS, que decidirán mañana su serie.

– Ficha técnica:

1. Cruz Azul: Kevin Mier; Erik Lira (Mateo Levy, m.82), Gonzalo Piovi, Willer Ditta; Omar Campos, Jéremy Márquez (Christian Ebere, m.76), Agustín Palavecino, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez; Andrés Montaño (José Paradela, m.68), Gabriel Fernández.

Entrenador: Nicolás Larcamón.

1. Los Angeles FC: Hugo Lloris; Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura, Sergi Palomino; David Martínez (Jacob Shaffelburg, m.68), Mark Delgado, Mattieu Choiniere; Son Heung-Min, Denis Bouanga (Tyler Boyd, m.90+7), Timothy Tillman.

Entrenador: Marc Dos Santos.

Goles: 1-0, m.15: Gabriel Fernández; 1-1, m.90+7: Denis Bouanga.

Árbitro: Iván Barton, de El Salvador. Amonestó a Gabriel Fernández, Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela; Denis Bouanga, Eddie Segura y Ryan Porteous. Expulsó a Gonzalo Piovi.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, centro de México, a 2,135 metros sobre el nivel del mar. EFE