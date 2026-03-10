1-1. Lamine Yamal, de penalti en el 96, salva al Barcelona

Londres – De penalti, sobre la bocina y tras no merecer nada durante todo el partido, el Barcelona logró un empate (1-1) y no sabe muy bien cómo ante un Newcastle que fue mejor y creyó que tenía asegurada la victoria en el minuto 87 gracias a un gol de Harvey Barnes.

Un penalti sobre Dani Olmo y transformado por Lamine Yamal con el tiempo cumplido da una vida extra a los azulgranas, que podrán sentenciar la eliminatoria con su gente la semana que viene.

Yamal, prácticamente en su única aparición del partido, solventó el rácano y débil planteamiento de Hansi Flick ante un Newcastle que paladeó la victoria hasta el minuto 96, cuando con el tiempo cumplido se llevó un jarro de agua fría.

De nuevo, como en la fase de grupos, la falta de puntería y un par de chispazos del Barcelona negó a los ‘magpies’ lo que debería haber sido una merecida victoria.

Sobrepasado por el escenario, como tantas otras veces en la última década, el Barcelona salió a verlas venir. No ayudó la baja en las horas previas de Eric García, que obligó a poner en el campo a Ronald Araújo, ni la completa desconexión de los jugadores de ataque.

Ni Yamal ni Raphinha ni Robert Lewandowski aparecieron por el norte de Inglaterra.

Si el Barcelona se sostenía en pie, ante los golpes del Newcastle, era por la actuación de Joan García, por los achiques de Cubarsí, que despejó un cabezazo de Sandro Tonali en la línea de gol, y por las descargas de Pedri en el centro del campo, que cada vez que tenía el balón era una bombona de oxígeno. Si él no tenía la pelota, el Barcelona sufría.

Así, el Newcastle generaba una y otra vez, pero siempre de forma desviada, hacia Joan García o sin acabar de creerse que podía llevarse la victoria.

El primer aviso serio llegó cuando Anthony Gordon, que había empezado el partido en el banquillo, estrelló un balón en un palo y Joelinton en boca de gol lo empujó a la red. Para suerte del equipo español, era fuera de juego, pero a esa ocasión le siguió el cambio de Pedri, que salió del campo extenuado por el esfuerzo.

Se había lesionado también Marc Bernal, lo que acabó de partir al Barcelona, que recibió el gol en contra en el minuto 87, sin casi tiempo de reacción.

Jacob Murphy tiró una pared en una banda, puso un centro al segundo palo y nadie siguió a Harvey Barnes, que remató a bocajarro y solo. No impactó bien la pelota y esta fue contra el pecho de Joan García, pero la propia inercia la introdujo en la portería.

Explotó St. James’ Park y el Newcastle se veía vencedor. Era cuestión de aguantar seis minutos.

Y todo le iba bien hasta que en el minuto 96, Dani Olmo se metió a la desesperada en el área del Newcastle. El centrocampista español dribló y se topó con un torpe Thiaw, que le zancadilleó.

El árbiro italiano Marco Guida no lo dudó. Señaló el punto de penalti y no hubo VAR que salvara al Newcastle. Barnes, ya sustituido, se hundía en su banquillo. Su esfuerzo y brillantez final no había servido para nada.

Porque Yamal engañó desde los once metros a Aaron Ramsdale y se dirigió al público como diciendo «¿Por qué siempre yo?». Incluso en un día que no lo merecía, el Barcelona se llevó un premio de Newcastle, el premio de poder definir la eliminatoria la semana que viene en casa y ante los suyos.

Ficha técnica:

1 – Newcastle United: Ramsdale; Trippier (Livramento, m.67), Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes (Willock, m.90), Elanga (Murphy, m.67) y Osula (Gordon, m.67).

1 – Barcelona: Joan García; Araújo (Espart m.88), Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Casadó, m.73), Pedri (Olmo, m.70); Lamine Yamal, Fermín (Torre, m.88), Raphinha; y Lewandowski (Rashford, m.70).

Goles: 1-0. Barnes, m.87. 1-1. Yamal, de penalti, m.96.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó a Tonali (m.34) y Willock (m.94) por parte del Newcastle United y a Cancelo (m.68) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en St. James’ Park (Newcastle). JS