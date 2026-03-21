1-1. La ‘Juve’ falla un penalti y se aleja de la ‘Champions’

Roma – El Juventus Turín no pudo pasar este sábado del empate ante el Sassuolo (1-1), en una noche en la que gozó de un penalti en el 86 que erró Manuel Locatelli, acción que aleja la ‘Champions’ para los de Luciano Spalletti.

En plena pelea por los puestos de Liga de Campeones, la ‘Juve’ falló y dio una oportunidad de oro tanto a Como 1907 de alejarse y asentarse en la cuarta plaza como al Roma para igualar su 54 puntos en la quinta plaza.

Lo tuvo en la mano la ‘Vecchia Signora’, con un lanzamiento desde los once metros en el minuto 86. Ni Yildiz ni Vlahovic ni Conceicao. Fue el capitán Manuel Locatelli el que tomó la responsabilidad en un momento tan delicado, precisamente ante el equipo en el que jugó entre 2018 y 2021, desde el que dio el salto a la ‘Juve’. Su lanzamiento, demasiado débil y poco esquinado, acabó en manos de un Muric que le adivinó perfectamente las intenciones al internacional italiano.

Se había adelantado la ‘Juve’ en el minuto 14 con el golazo de Kenan Yildiz, el de siempre. La joven perla turca, llegador desde segunda línea, buscó la frontal del área para darle una salida a Conceicao. El luso no dudó en ceder el balón manso a su compañero, que sutilmente, con el interior de su pierna derecha, lo introdujo en la meta rival para abrir el marcador.

Dominó la ‘Juve’, pero no fue capaz de matar al equipo que entrena un exjugador Fabio Grosso, campeón del mundo y héroe del Mundial 2006, el último que levantó la ‘Azzurra’. Y nada más reanudar el segundo acto, en el minuto 52, Pinamonti puso las tablas para poner patas arriba la pelea por la cuarta plaza.

Le entraron las prisas a la ‘Juve’. Spalletti introdujo toda su artillería, con Vlahovic y Milik, fuera desde hace demasiado tiempo como para decidir un partido. El serbio, desde el 29 de noviembre de 2025. El polaco, desde el 7 de junio de 2024, cuando se lesionó de la rodilla en un partido con su selección.

Provocó el penalti Vlahovic con un remate que tocó ligeramente en el brazo extendido de Izdes, central ‘neroverdi’. Brindó la oportunidad a la ‘Juve’ de escapar del empate pero Locatelli, ante su exequipo, falló en el momento clave. La ‘Juve’ se aleja de la ‘Champions’. El Como tiene una oportunidad para asentarse en la cuarta plaza. El Roma, para acercarse a la quinta plaza.

— Ficha técnica:

. 1 – Juventus Turín: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (Vlahovic, m.79), Cambiaso (Miretti, m.62); Thuram (Koopmeiners, m.62), Locatelli; Conceicao (Zhegrova, m.88), McKennie, Yildiz; Boga (Milik, m.79).

. 1 – Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Izdes, Muharemovic, García; Vranckx (Iannoni, m.80), Kone, Bakola (Lauriente, m.68); Berardi (Doig, m.92), Volpato (Lipani, m.68) y Pinamonti (Nzola, m.80).

Goles: 1-0, m.14: Yildiz; 1-1, m.52: Pinamonti

Árbitro: M. Marchetti. Mostró tarjeta amarilla a Bremer (m.64) por parte del Juventus Turín; y a García (m.74), Lipani (m.95) por parte del Sassuolo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE