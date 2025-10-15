1-1. Ismael Díaz salva los muebles

Ciudad de Panamá – El delantero Ismael Díaz rescató este martes un empate 1-1 en el minuto 96 del partido de la cuarta jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 y con los mismos 6 puntos marcha a la sombra de Surinam, que salió del estadio Rommel Fernández con un sabor a poco.

Surinam ganaba desde el minuto 21 con un gol de Richonell Margaret y ni el ingreso en el 57 de Díaz, jugador del León mexicano, pareció amenazar sus plantes de llevarse todo el botín y aislarse en el liderato del grupo, que completan Guatemala con 5 enteros y El Salvador con 3.

El primer gol del partido resultó ser la primera llegada de los visitantes a la puerta de Orlando Mosquera.

La réplica de Panamá a través de Edgar Bárcenas dos minutos después sirvió para el lucimiento del guardameta Etienne Vaessen.

En el minuto 38 Sheraldo Becker pudo aumentar la diferencia, pero Mosquera salvó a la Roja.

Y en el mano a mano de porteros volvió a lucirse Vaessen en el anochecer del primer tiempo ante un remate de Cristian Martínez.

El segundo tiempo Panamá se volcó al ataque.

Vaessen volvió a frustrar el grito de gol panameño y del otro lado Mosquera se encargaba de evitar el naufragio.

El premio para Panamá llegó cuanto transcurría el sexto minuto añadido al partido.

Un centro de Azarías Londoño fue capturado Ismael Díaz y terminó en el fondo de la red.

– Ficha técnica

1. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos (m.72, Cecilio Waterman), Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Cristian Martínez (m.72, Aníbal Godoy), Adalberto Carrasquilla (m.86, Azarías Londoño), Edgar Yoel Bárcenas (m.57, Ismael Díaz); José Luis Rodríguez (m.72, Omar Browne) y José Fajardo.

Seleccionador: Thomas Christiansen.

1. Surinam: Etienne Vaessen; Radinio Balker (m.66, Dion Malone), Ridgeciano Haps (m.86, Anfernee Dijksteel), Stefano Denswil, Djavan Anderson; Shaquille Pinas, Justin Lonwijk (m.66, Jean-Paul Boëtius), Kenneth Paal (m.45, Dhoraso Klas), Richonell Margaret (m.74, Virgil Misidjan); Tjarnn Chery y Sheraldo Becker.

Seleccionador: Stanley Menzo .

Goles: 0-1, m.21: Richonell Margaret. 1-1, m.96: Ismael Díaz.

Árbitro: El hondureño Selvin Brown amonestó al surinamés Djavan Anderson.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Fase Final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial DE 2026 jugado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la capital panameña. EFE