1-1. In extremis, Real España rescata empate ante Juticalpa

San Pedro Sula – En los últimos suspiros del partido, el Real España rescató un empate en casa ante el Juticalpa FC en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026.

El partido se disputó en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde el equipo olanchano sumó un valioso punto de visita.

Al final del primer tiempo, los Aurinegros se quedaron con 10 jugadores por la expulsión del defensor panameño Daniel Aparicio tras pegarle una patada a Pepe Ledesma.

Los goles ocurrieron en el segundo tiempo, Aldo Fajardo adelantó a los visitantes en el minuto 79, tras un error del defensor uruguayo Juan Capeluto y el 7 de Juticalpa remató con su pierna izquierda frente a la portería para batir al arquero Luis “Buba” López.

Al minuto 94, un largo saque de banda al área, se cumplió la regla no escrita que dos cabezazos en el área terminan en gol, Anfronit Tatum cabecea hacia atrás y Exón Arzú remató de cabeza para emparejar el marcador.

Los otros resultados de la jornada 16: Motagua 3-1 Génesis PN, Platense 3-1 Marathón, Victoria 3-2 Lobos y Olancho FC 3-1 CD Choloma. AG