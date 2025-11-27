1-1. El uruguayo Silva sostiene al Xelajú en final centroamericana ante Alajuelense

San José – El portero uruguayo Rubén Darío Silva detuvo dos penaltis y sostuvo al Xelajú guatemalteco para cosechar un empate 1-1 este miércoles en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana como visitante frente a un Alajuelense costarricense que pagó caro sus errores.

Con este resultado y con el gol de visitante como criterio de desempate, el Xelajú salió del estadio Alejandro Morera Soto con cierta ventaja para el partido de vuelta que se jugará el próximo 3 de diciembre en Ciudad de Guatemala.

El Xelajú abrió el marcador con un gol de penalti de Antonio López al minuto 53, pero al 67 el Alajuelense rescató el empate por medio del delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

El portero Silva se erigió en la gran figura del Xelajú y firmó un memorable partido al detener dos penaltis, primero a Joel Campbell, al minuto 13, y el segundo a Celso Borges al minuto 31.

Los dos jugadores más experimentados del equipo costarricense, ambos con tres mundiales a cuestas con la selección de Costa Rica, no pudieron superar a Silva desde el punto de penalti, lo que llenó de motivación al club guatemalteco que poco a poco se animó a atacar.

Después de varios acercamientos al área rival, el Xelajú estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desde fuera del área de Cardona que se estrelló en el horizontal.

El que no desperdició la oportunidad de anotar de penalti fue Antonio López quien al 53 abrió el marcador para el Xelajú luego de que el árbitro mexicano Fernando Hernández sancionara una mano en el área del zaguero Guillermo Villalobos.

Pagó caro el esfuerzo físico del partido el Xelajú que se fue quedando sin energía para mantener la presión alta y la posesión de la pelota, mientras que el Alajuelense aceleró en busca del empate con el extremo derecho Anthony Hernández como principal carta ofensiva.

En una de sus varias jugadas individuales por la derecha, Hernández dejó atrás a un rival y puso un centro a ras de suelo para que el atacante mexicano Ronaldo Cisneros marcara el empate a los 67.

En los últimos diez minutos de partido el Xelajú refrescó todo su ataque y dos de sus jugadores de relevo, Steven Cárdenas y Derrockson Quirós, estuvieron a punto de anotar con sendos remates que se estrellaron en el lateral de la red.

El Alajuelense también estuvo cerca de quedarse con la victoria en el cierre del partido con un cabezazo del zaguero Alexis Gamboa que se escapó por poco afuera y con una gran jugada individual de Hernández, cuyo remate fue desviado con el pie por portero Silva, la gran figura de la noche.

– Ficha técnica:

1. Alajuelense: Bayron Mora; Fernando Piñar (Santiago van der Putten, m.78), Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Celso Borges (Alejandro Bran, m.78), Rashir Parkins (Aaron Salazar, m.55), Creishel Pérez (Kenyel Michel, m.68), Anthony Hernández; Joel Campbell (Diego Campos, m.55) y Ronaldo Cisneros.

Entrenador: Óscar Ramírez.

1. Xelajú: Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalán; Juan Cardona, Jorge Aparicio, Antonio López (Harim Quezada, m.75); Romario Da Silva (William Cardoza, m.75), Yilton Díaz (Derrickson Quirós, m.75) y Pedro Báez (Steven Cárdenas, m.78).

Entrenador: Amarini Villatoro.

Árbitro: el mexicano Fernando Hernández.

Goles: 0-1, m.53: López, de penalti. 1-1, m.67: Cisneros.

Incidencias: Partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela. EFE