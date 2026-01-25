1-1. El Roma se topa con Maignan

Roma – El Roma chocó este domingo una y otra vez con el muro que levantó el francés Mike Maignan, salvador en numerosas ocasiones de un Milan (1-1) que, sin tener apenas control del partido, consiguió adelantarse en el marcador antes de que un penalti cerrara el empate romanista que favorece, principalmente, a un Inter que duerme con cinco puntos de ventaja en lo más alto.

Después de a victoria de la ‘Juve’ ante el Nápoles, Roma y Milan se citaron en el Olímpico de la capital italiana. La ‘Loba’ fue claramente superior. Los de Allegri se mantuvieron en pie en la primera mitad gracias a un exhibición de Maignan. Se adelantaron con una asistencia de Modric. Y solo una mano de Bartesaghi complicó sus aspiraciones al título.

La superioridad del Roma se describe con las estadísticas de la primera mitad. Once tiros romanos, solo uno milanés. Superioridad aplastante que no encontró recompensa culpa de un nombre y un apellido: Mike Maignan lo paró absolutamente todo. Frenó a Malen, a Koné, a Dybala, a Soulé… a todos. Mejor jugador del partido sin ningún tipo de duda.

Así el Milan se fue vivo al descanso. Sin merecerlo y casi sin explicarse el motivo. En el fútbol, además, si se perdona suele pagarse caro. Le pasó al Roma. Modric, jugador capital de Massimiliano Allegri, se sacó de la chistera un centro perfecto que encontró en Di Winter a su rematador. Es el mejor ejemplo de lo que es un equipo de Allegri. No necesita tener un control absoluto para hacer daño. Como ante el Como 1907 de Cesc Fàbregas la pasada jornada.

No cambió nada el partido. Continuó la tensión. Y el dominio de los de Gian Piero Gasperini. Al final, solo una acción aislada permitió la merecida recompensa. Celik sacó un centro desde el perfil diestro y fue directo a la mano de Bartesaghi. Penalti y Lorenzo Pellegrini no falló. Única vez que Maignan fue superado. Rozó la parada en una gran ejecución incluso.

Se creció el Roma, que llegó a otear el segunso puesto de la tabla. Por un momento creyó que lo tenía, cuando otro centro lateral esta vez desde el otro perfil, dio en la mano de Pulisic. Ni colegiado ni VAR entendieron que era punible pese a la protesta ‘giallorrosa’.

Ahí murió el duelo de trenes en el Olímpico. El Roma, que empató pro vez primera en la temporada, mereció más. Pero el Milan es un equipo muy complicado, muy autosuficiente con sus individualidades. Los ‘rossoneri’ son segundos con 47 puntos. El Roma, tercero con 43, por delante del Nápoles (43), de la ‘Juve’ (42) y del Como (40). El Inter, más líder, con 52 unidades.

— Ficha técnica:

1 – Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Koné (Pisilli, m.59), Cristante, Wesley; Dybala (Pellegrini, m.69), Soulé (Venturino, m.85); Malen (Vaz, m.69).

1 – Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (Athekame, m.46), Ricci (Loftus-Cheek, m.79), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (Pulisic, m.69), Leao (Fullkrug, m.69).

Goles: 0-1, m.62: De Winter; 1-1, m.74: Pellegrini (p)

Árbitro: Andrea Colombo. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Roma; y a Rabiot (m.51), Athekame (m.55), Modric (m.70), Maignan (m.74) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico de Roma (centro de Italia). EFE